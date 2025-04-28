Когда лапы дрожат от обиды: ревность, о которой собаки не могут сказать

Многие владельцы замечают, что после появления в доме ребёнка или нового питомца их собака меняет поведение. Часто это называют ревностью. Но действительно ли собаки способны испытывать такое чувство — или мы просто приписываем им человеческие эмоции?
Если сравнивать с человеческими чувствами, собачья "ревность" — это не совсем то же самое. Для собак изменения в привычном порядке вещей воспринимаются как потеря контроля над ресурсами: вниманием хозяина, едой, игрушками, своим местом в доме.
Таким образом, поведение, которое выглядит как ревность, на самом деле часто является проявлением фрустрации или тревоги.
Внимание: проблема чаще возникает не из-за появления нового объекта, а из-за изменения отношения со стороны владельца.
Чаще всего тревожные проявления замечаются у овчарок и собак с повышенной тревожностью. Однако любой питомец, независимо от возраста и породы, может испытать стресс при изменениях в доме.
Типичные признаки «ревности» у собак:
нытьё, плач, попытки встать между хозяином и «соперником»;
хватание хозяина за руку;
агрессия и укусы в тяжёлых случаях;
признаки депрессии, отказ от еды, справление нужды дома.
Ругать собаку бесполезно и даже вредно. Правильный подход — определить причину поведения и скорректировать своё отношение.
Игнорируйте собаку, когда она проявляет признаки ревности, и поощряйте её за спокойное поведение.
Если проблема затягивается, стоит обратиться за помощью к кинологу, чтобы подобрать правильную стратегию.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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