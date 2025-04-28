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Играете с огнём: как одно прикосновение может испортить здоровье и характер кошки

1:55
Зоосфера

Многие владельцы кошек не могут удержаться от соблазна разбудить своего питомца ради игры, еды или ласки. Но за этим милым жестом скрывается серьёзная угроза для здоровья животного. Насильственное пробуждение может стать для кошки таким же стрессом, как и для человека, вырванного из глубокого сна.

Спящая кошка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Спящая кошка

Кошачий сон — основа здоровья

Кошки спят много — это не прихоть, а жизненная необходимость. Фазы сна помогают организму восстанавливаться после активности.
Если прервать глубокий сон, у кошки может нарушиться психика: тревожность, агрессия, расстройства поведения становятся вполне реальной угрозой. Даже ласковое прикосновение в неподходящий момент может восприниматься как атака — животное может укусить или поцарапать в ответ.

Недостаток сна влияет на здоровье кошки в любом возрасте и может привести к развитию заболеваний.

Сколько спят кошки на самом деле

Среднестатистическая кошка спит около 12-16 часов в сутки.
Для котят и пожилых кошек это время увеличивается до 20 часов.
Количество сна зависит не только от возраста, но и от условий жизни: уличным животным приходится оставаться более активными, тогда как домашние питомцы могут позволить себе роскошь долгого отдыха.

Когда стоит насторожиться

Долгий сон — норма для кошек. Но если взрослая кошка спит более 20 часов в сутки и становится вялой даже в моменты бодрствования, это тревожный сигнал. Особенно стоит обратить внимание на общее состояние: температуру тела, дыхание, уровень активности.

Чрезмерная сонливость или, наоборот, проблемы с засыпанием могут указывать на скрытые заболевания. В этом случае необходимо обратиться к ветеринару.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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