Этим людям опасно заводить питомцев: они могут вызвать опасную депрессию

Стресс и даже депрессию могут вызвать котики и собачки у людей с тревожным типом привязанности. Таким людям лучше вообще не заводить питомца.
Любовь и забота о животных к таких хозяев зачастую нездоровая, уверены исследователи.
Ученые доказали, что чем сильнее человек привязан к своему животному, тем больше он склонен к депрессии. Люди, которые чувствовали чрезмерную зависимость от питомцев, чаще испытывали симптомы депрессии, так как переживали о том, что животное уйдет из жизни рано или поздно.
Людям, склонным к тревожности, лучше сначала проработать проблемы, а потом заводить животное.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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