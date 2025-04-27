Этим людям опасно заводить питомцев: они могут вызвать опасную депрессию

0:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Стресс и даже депрессию могут вызвать котики и собачки у людей с тревожным типом привязанности. Таким людям лучше вообще не заводить питомца.

Фото: Designed be Freepik by freestockcenter is licensed under Public domian Кошка в саду

Любовь и забота о животных к таких хозяев зачастую нездоровая, уверены исследователи.

Ученые доказали, что чем сильнее человек привязан к своему животному, тем больше он склонен к депрессии. Люди, которые чувствовали чрезмерную зависимость от питомцев, чаще испытывали симптомы депрессии, так как переживали о том, что животное уйдет из жизни рано или поздно.

Людям, склонным к тревожности, лучше сначала проработать проблемы, а потом заводить животное.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

