Дельфины, которых мы не знаем: почему дельфины могут быть опаснее акул

2:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Дельфины — одни из самых умных созданий на планете. Они населяют почти все океаны, избегая лишь ледяных вод Арктики и Антарктики. А некоторые виды обитают даже в реках — например, в Амазонке и Ганге.

Фото: Wikimedia Commons by CCPapa is licensed under Public domain дельфин

Кто они на самом деле?

Хотя дельфины считаются частью группы китообразных, от своих гигантских "родственников" они сильно отличаются. Самая крупная разновидность — косатка, вырастающая до 9,8 метра. А самый маленький вид — дельфин Гектора, длиной всего 1,5 метра.

Жизнь в стае и охота

Дельфины ведут исключительно социальный образ жизни: они живут в стаях от 2 до 30 особей, а иногда образуют суперстая из тысячи собратьев.

Вместе они охотятся, используя сложные стратегии. Один из приёмов — скатывание косяков рыбы в плотный шар для лёгкой добычи.

Высокий интеллект и игры

Их интеллект поражает: дельфины используют эхолокацию для поиска пищи и даже применяют инструменты — например, губки для защиты клюва при добыче еды.

Эти животные обожают играть: катаются на волнах, играют с водорослями и другими морскими обитателями. Кстати, короткоклювый обыкновенный дельфин способен разгоняться до 60 км/ч — почти как машина в городе.

Питание и охота

Рацион дельфинов разнообразен: рыба, кальмары, осьминоги, черепахи, креветки и крабы. Косатки идут ещё дальше — в их меню входят морские млекопитающие, акулы и даже голубые киты. В день дельфин съедает от 2% до 10% своего веса.

Как дельфины спят?

Эти морские умники умеют спать одной половиной мозга, в то время как другая остаётся бодрствующей. Это позволяет им следить за окружающей средой и вовремя подниматься за воздухом. Младенцы и их мамы вообще не спят в первые недели жизни — безопасность важнее всего.

Дельфины — млекопитающие

Как и люди, дельфины теплокровные, дышат воздухом и рождают живых детёнышей. Беременность длится от 10 до 18 месяцев. Малыши питаются молоком до трёх лет, после чего постепенно обучаются охоте.

Опасность рядом

Хотя дельфины выглядят дружелюбными, в некоторых случаях они могут быть опасны. Известны нападения на людей как в дикой природе, так и в неволе. Например, в Боливии женщине наложили 32 шва после нападения розовых речных дельфинов.

В неволе агрессия возрастает из-за стресса и плохих условий содержания. Косатки, содержащиеся в парках развлечений, также могут представлять серьёзную угрозу.

Уточнения

Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные. Питаются мелкой рыбой.

