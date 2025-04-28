Дельфины, которых мы не знаем: почему дельфины могут быть опаснее акул

Дельфины — одни из самых умных созданий на планете. Они населяют почти все океаны, избегая лишь ледяных вод Арктики и Антарктики. А некоторые виды обитают даже в реках — например, в Амазонке и Ганге.
Хотя дельфины считаются частью группы китообразных, от своих гигантских "родственников" они сильно отличаются. Самая крупная разновидность — косатка, вырастающая до 9,8 метра. А самый маленький вид — дельфин Гектора, длиной всего 1,5 метра.
Дельфины ведут исключительно социальный образ жизни: они живут в стаях от 2 до 30 особей, а иногда образуют суперстая из тысячи собратьев.
Вместе они охотятся, используя сложные стратегии. Один из приёмов — скатывание косяков рыбы в плотный шар для лёгкой добычи.
Их интеллект поражает: дельфины используют эхолокацию для поиска пищи и даже применяют инструменты — например, губки для защиты клюва при добыче еды.
Эти животные обожают играть: катаются на волнах, играют с водорослями и другими морскими обитателями. Кстати, короткоклювый обыкновенный дельфин способен разгоняться до 60 км/ч — почти как машина в городе.
Рацион дельфинов разнообразен: рыба, кальмары, осьминоги, черепахи, креветки и крабы. Косатки идут ещё дальше — в их меню входят морские млекопитающие, акулы и даже голубые киты. В день дельфин съедает от 2% до 10% своего веса.
Эти морские умники умеют спать одной половиной мозга, в то время как другая остаётся бодрствующей. Это позволяет им следить за окружающей средой и вовремя подниматься за воздухом. Младенцы и их мамы вообще не спят в первые недели жизни — безопасность важнее всего.
Как и люди, дельфины теплокровные, дышат воздухом и рождают живых детёнышей. Беременность длится от 10 до 18 месяцев. Малыши питаются молоком до трёх лет, после чего постепенно обучаются охоте.
Хотя дельфины выглядят дружелюбными, в некоторых случаях они могут быть опасны. Известны нападения на людей как в дикой природе, так и в неволе. Например, в Боливии женщине наложили 32 шва после нападения розовых речных дельфинов.
В неволе агрессия возрастает из-за стресса и плохих условий содержания. Косатки, содержащиеся в парках развлечений, также могут представлять серьёзную угрозу.
Дельфи́ны — водные млекопитающие инфраотряда китообразных, принадлежащие либо к семейству дельфиновых (Delphinidae) — морские, либо к нетаксономической группе речных дельфинов — пресноводные. Питаются мелкой рыбой.
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