Как кошки стали частью нашей жизни: путь длиной в 10 000 лет

Домашняя кошка — миниатюрный представитель семьи кошачьих, в которую входят такие гиганты, как львы, тигры и ягуары. Это единственное животное из этого семейства, которое человек сумел приручить.
Кошки начали жить среди людей тысячи лет назад. Считается, что первые дикие кошки были привлечены к зернохранилищам, полным грызунов, а позже отправились вместе с моряками по всему миру, охраняя корабельные припасы от крыс.
Сегодня кошки не только продолжают охотиться на вредителей, но и становятся нашими верными компаньонами. Смешение независимого характера и милой глупости сделало их одними из самых любимых домашних животных.
Процесс одомашнивания кошек начался около 10 000 лет назад. Современные домашние кошки происходят от африканского подвида Felis silvestris lybica. Древние генетические находки свидетельствуют, что в районе современной Турции начался их путь рядом с людьми.
Несмотря на узкий ареал в Африке и на Ближнем Востоке, уже к 4400 году до н. э. кошки появились в Восточной Европе. Их распространили торговцы, которые брали пушистых охотников на корабли для борьбы с крысами. Египетские кошки даже добрались до поселений викингов на севере Германии в VIII-X вв. н. э.
Самое древнее захоронение кошки и человека вместе обнаружено на Кипре — ему около 9500 лет. Археологи также нашли кошачьи останки в древних китайских поселениях.
Кошки сыграли огромную роль в культуре Древнего Египта. Учёные до сих пор спорят, одомашнили ли египтяне кошек самостоятельно или те пришли из соседних регионов.
Кошек уважали за их независимость и способность охранять дом. Их мумифицировали и хоронили рядом с хозяевами, а иногда приносили в жертву в честь богини Бастет, покровительницы семьи и рождения.
Существует мнение, что кошки "сами себя одомашнили". Дикие кошки начали селиться рядом с человеческими поселениями, находя там пищу и укрытие. Более дружелюбные животные легче выживали рядом с людьми, что и привело к естественному отбору.
В отличие от собак, которых человек целенаправленно выводил на протяжении тысячелетий, кошки изменялись под влиянием окружающей среды и лишь недавно стали объектом селекции.
Хотя кошки живут рядом с нами уже около 10 000 лет, генетические исследования показывают, что собаки начали процесс одомашнивания гораздо раньше — от 14 000 до 30 000 лет назад.
"Даже сегодня кошки 'едва' считаются одомашненными", — отмечают исследователи.
Многие современные кошки свободно живут вне дома и могут заботиться о себе сами. К тому же домашние кошки нередко скрещиваются с дикими сородичами, сохраняя многие хищнические инстинкты.
Селекция собак фокусировалась на характере и рабочих качествах. У кошек же внимание больше уделяется внешности — породные стандарты чаще основаны на окрасе или длине шерсти.
Одома́шнивание или доместика́ция (от лат. domesticus - "домашний") — процесс изменения диких животных или растений, при котором на протяжении многих поколений они содержатся человеком генетически изолированными от своей дикой формы и подвергаются искусственному отбору.
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