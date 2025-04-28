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Как кошки стали частью нашей жизни: путь длиной в 10 000 лет

3:32
Зоосфера

Домашняя кошка — миниатюрный представитель семьи кошачьих, в которую входят такие гиганты, как львы, тигры и ягуары. Это единственное животное из этого семейства, которое человек сумел приручить.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com by wirestock
Кошка

Кошки начали жить среди людей тысячи лет назад. Считается, что первые дикие кошки были привлечены к зернохранилищам, полным грызунов, а позже отправились вместе с моряками по всему миру, охраняя корабельные припасы от крыс.

Сегодня кошки не только продолжают охотиться на вредителей, но и становятся нашими верными компаньонами. Смешение независимого характера и милой глупости сделало их одними из самых любимых домашних животных.

Когда и как кошки стали домашними?

Процесс одомашнивания кошек начался около 10 000 лет назад. Современные домашние кошки происходят от африканского подвида Felis silvestris lybica. Древние генетические находки свидетельствуют, что в районе современной Турции начался их путь рядом с людьми.

Несмотря на узкий ареал в Африке и на Ближнем Востоке, уже к 4400 году до н. э. кошки появились в Восточной Европе. Их распространили торговцы, которые брали пушистых охотников на корабли для борьбы с крысами. Египетские кошки даже добрались до поселений викингов на севере Германии в VIII-X вв. н. э.

Самое древнее захоронение кошки и человека вместе обнаружено на Кипре — ему около 9500 лет. Археологи также нашли кошачьи останки в древних китайских поселениях.

Египет: кошки как боги

Кошки сыграли огромную роль в культуре Древнего Египта. Учёные до сих пор спорят, одомашнили ли египтяне кошек самостоятельно или те пришли из соседних регионов.

Кошек уважали за их независимость и способность охранять дом. Их мумифицировали и хоронили рядом с хозяевами, а иногда приносили в жертву в честь богини Бастет, покровительницы семьи и рождения.

Кто кого приручил?

Существует мнение, что кошки "сами себя одомашнили". Дикие кошки начали селиться рядом с человеческими поселениями, находя там пищу и укрытие. Более дружелюбные животные легче выживали рядом с людьми, что и привело к естественному отбору.

В отличие от собак, которых человек целенаправленно выводил на протяжении тысячелетий, кошки изменялись под влиянием окружающей среды и лишь недавно стали объектом селекции.

Кошки vs. собаки: степень одомашнивания

Хотя кошки живут рядом с нами уже около 10 000 лет, генетические исследования показывают, что собаки начали процесс одомашнивания гораздо раньше — от 14 000 до 30 000 лет назад.

"Даже сегодня кошки 'едва' считаются одомашненными", — отмечают исследователи.

Многие современные кошки свободно живут вне дома и могут заботиться о себе сами. К тому же домашние кошки нередко скрещиваются с дикими сородичами, сохраняя многие хищнические инстинкты.

Селекция собак фокусировалась на характере и рабочих качествах. У кошек же внимание больше уделяется внешности — породные стандарты чаще основаны на окрасе или длине шерсти.

Уточнения

Одома́шнивание или доместика́ция (от лат. domesticus - "домашний") — процесс изменения диких животных или растений, при котором на протяжении многих поколений они содержатся человеком генетически изолированными от своей дикой формы и подвергаются искусственному отбору.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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