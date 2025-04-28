Тайный язык любви: что движет кошкой, когда она приносит вам мёртвую мышь

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Зоосфера

Если ваша кошка хоть раз радовала вас "подарком" в виде мёртвой мыши или птицы, вы, скорее всего, задумывались: зачем она это делает? Спокойствие: это не потому, что Пушистика плохо кормят.

Кошка
Фото: https://www.flickr.com/photos/kevenlaw/2128446368/ by Keven Law from Los Angeles, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кошка

Кошки — прирождённые охотники, и несмотря на тысячелетнюю историю одомашнивания, домашние кошки сохранили ярко выраженные инстинкты охоты.

Кошка считает вас своим "котёнком"

Одна из основных гипотез объясняет поведение кошек материнским инстинктом. В природе кошки приносят добычу котятам, чтобы кормить их и учить охотничьим навыкам. Возможно, домашние кошки воспринимают своих хозяев как "неуклюжих котят", которым нужна помощь.

"Это своего рода комплимент, кошки считают вас частью своей семьи и чувствуют себя комфортно в доме.",- говорит эколог из Университета Париж-Сакле Эммануэль Бодри.

Дом — безопасное место для еды

Другая теория объясняет, что кошки предпочитают приносить добычу туда, где чувствуют себя в безопасности. Ваш дом для них — надёжное укрытие, где можно спокойно насладиться обедом.

Какие кошки чаще приносят "подарки"?

Не все кошки одинаково страстно охотятся. Исследование, опубликованное в 2023 году в журнале "Экология и эволюция", показало: доминирующие, активные и агрессивные кошки приносят больше добычи. А застенчивые и ласковые к хозяевам пушистики гораздо реже устраивают "сюрпризы".

Среда также имеет значение: кошки в сельской местности чаще приносят добычу, чем их городские собратья, у которых меньше пространства для охоты.

Можно ли остановить охоту?

Есть способы минимизировать количество "подарков":

  • Держите кошку дома.
  • Убирайте кормушки для птиц рядом с домом.
  • Удовлетворяйте охотничьи инстинкты с помощью игрушек, которыми кошка сможет "охотиться".

"Если вы хотите прекратить такое поведение, нужно ограничить кошке доступ к добыче," — подчёркивает директора Pure Paws Veterinary Care Стефани Лифф.

Кстати, отказ от прогулок на улице не только сократит количество жертв, но и защитит питомца: добыча может быть заражена паразитами, бешенством или птичьим гриппом.

Немного о вреде для природы

Домашние кошки ежегодно убивают миллиарды птиц и млекопитающих, становясь угрозой для экосистем. Поэтому забота о питомце — это одновременно забота о природе.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". На протяжении десяти тысяч лет кошки ценятся человеком, в том числе за способность охотиться на грызунов и других домашних вредителей, а также за способность развлекать и снимать стресс.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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