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За шторкой нет секретов: зачем кошки устраивают слежку даже в ванной

2:34
Зоосфера

Некоторые коты буквально не отходят от своих людей ни на шаг. Гостиная, спальня, кухня — и даже туалет! Почему питомцы так себя ведут? Разбираемся по порядку.

Котик
Фото: unsplash.com by Marko Blažević kerber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котик

Кошка ищет общения

Если пушистый спутник сопровождает хозяина повсюду, включая самые неожиданные места, скорее всего, он просто хочет общения. Несмотря на репутацию одиночек, многие кошки любят общество, получают удовольствие от взаимодействия и ощущают радость, когда рядом их человек.

Кошка предугадывает действия хозяина

Коты обожают стабильность и внимательно наблюдают за привычками людей. Если вы, например, после визита в туалет всегда кормите питомца, он заранее идёт за вами, ожидая продолжения сценария. Наблюдательность здесь — настоящий жизненный навык.

Любопытство — двигатель кошачьего прогресса

Кошки — исследователи по природе. Если дверь в туалет обычно закрыта, запрет только подогревает интерес. Питомцу важно знать, что происходит за таинственной преградой. Особенно если скука подталкивает его искать новые впечатления.

Погоня за вниманием

Наше поведение невольно закрепляет привычки питомцев. Даже лёгкое замечание вроде "опять ты за мной!" становится для кошки позитивным взаимодействием. А если в ответ ещё и ласково погладить, животное обязательно захочет повторить этот опыт снова.

Скромность? Не слышали

Кошки живут по своим правилам. Концепция личного пространства для них — пустой звук. Они спокойно справляют нужду на виду, демонстративно моются и проявляют полное равнодушие к понятиям человеческой морали. Поэтому они искренне не понимают, что человеку нужно уединение.

Как реагировать на навязчивость

Если присутствие кошки в туалете вас смущает, лучший способ изменить ситуацию — игнорировать её поведение. Никаких разговоров, взглядов и жестов. Постепенно питомец поймёт, что это занятие не приносит ему ничего интересного, и потеряет к нему интерес.

Когда стоит насторожиться

Если кошка буквально преследует вас по всему дому, это может быть признаком тревоги разлуки. Такое поведение часто развивается у животных, переживших стресс или лишённых нормального общения в детстве. В таких случаях стоит обратиться за советом к ветеринару или специалисту по поведению кошек.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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