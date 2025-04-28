От кроличьих боёв до рыбьих атак: животные, которые дерутся лучше человека

2:56 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Барабанщик Джои Джордисон бил по ударной установке с бешеной скоростью — 22 удара в секунду. Но в природе у него нашлись достойные конкуренты. Животные, птицы, рыбы и даже насекомые ведут настоящие бои — иногда за еду, иногда за любовь, а порой просто потому, что так устроен их мир.

Фото: commons.wikimedia.org by Конни29, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Тедди-кролик

О самых впечатляющих "ударниках" природы рассказала программа "Как устроен мир".

Дятлы: неутомимые барабанщики леса

Чтобы насытиться, дятлу приходится ежедневно съедать до тысячи муравьёв или несколько сотен личинок. Чем быстрее работает его клюв, тем больше шансов не остаться голодным. Получается замкнутый круг: чем активнее он стучит, тем больше тратит сил — и тем больше нужно еды.

Муравьи: боксёры на шести лапах

Муравьи дерутся — и делают это куда активнее, чем можно представить. Их поединки могут достигать скорости до 40 ударов в секунду. В колонии бывают настоящие войны между разными возрастными и социальными группами. Пока драки идут лапками и усиками — всё в порядке. Но стоит пустить в ход жвалы и яд — ставки резко возрастают, и схватка становится смертельной.

Зайцы: драки перед свиданием

Весной в полях можно наблюдать странную сцену: зайцы дерутся. Но это вовсе не самцы выясняют отношения — напротив, самки лупят самцов, проверяя их силу и намерения. Чтобы добиться права на спаривание, самцу приходится догонять избранницу, выдерживать удары и доказывать свою выносливость. Только после такого "испытания" у зайчихи происходит овуляция, а самые достойные получают шанс стать отцами.

Кенгуру: бойцы на хвостах

Кенгуру дерутся мастерски, балансируя на мощных хвостах и нанося удары задними лапами. В Австралии камеры наблюдения запечатлели эпичную сцену: человек вступил в бой с агрессивным кенгуру и… выиграл. Побеждённый зверь признал поражение и ускакал прочь.

Самые сильные удары в животном мире

Обезьяна может ударить рукой в три раза сильнее нетренированного человека.

Медведи и тигры одним ударом ломают спины крупным животным.

Жираф копытом способен проломить голову льву.

Морские удары: рыбы-мечи и креветки-богомолы

Рыба-меч на скорости до 100 км/ч способна пробить двухсантиметровую сталь — удары настолько сильны, что застревают даже в китах.

Марлин способен клювом пробить лодку и ранить рыбака.

Креветка-богомол бьёт ногочелюстями со скоростью около 80 км/ч, вызывая вспышки света и кипение воды. Секрет её силы — в наноструктуре брони, устроенной как рыбья чешуя.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

