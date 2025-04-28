От кроличьих боёв до рыбьих атак: животные, которые дерутся лучше человека

Барабанщик Джои Джордисон бил по ударной установке с бешеной скоростью — 22 удара в секунду. Но в природе у него нашлись достойные конкуренты. Животные, птицы, рыбы и даже насекомые ведут настоящие бои — иногда за еду, иногда за любовь, а порой просто потому, что так устроен их мир.
О самых впечатляющих "ударниках" природы рассказала программа "Как устроен мир".
Чтобы насытиться, дятлу приходится ежедневно съедать до тысячи муравьёв или несколько сотен личинок. Чем быстрее работает его клюв, тем больше шансов не остаться голодным. Получается замкнутый круг: чем активнее он стучит, тем больше тратит сил — и тем больше нужно еды.
Муравьи дерутся — и делают это куда активнее, чем можно представить. Их поединки могут достигать скорости до 40 ударов в секунду. В колонии бывают настоящие войны между разными возрастными и социальными группами. Пока драки идут лапками и усиками — всё в порядке. Но стоит пустить в ход жвалы и яд — ставки резко возрастают, и схватка становится смертельной.
Весной в полях можно наблюдать странную сцену: зайцы дерутся. Но это вовсе не самцы выясняют отношения — напротив, самки лупят самцов, проверяя их силу и намерения. Чтобы добиться права на спаривание, самцу приходится догонять избранницу, выдерживать удары и доказывать свою выносливость. Только после такого "испытания" у зайчихи происходит овуляция, а самые достойные получают шанс стать отцами.
Кенгуру дерутся мастерски, балансируя на мощных хвостах и нанося удары задними лапами. В Австралии камеры наблюдения запечатлели эпичную сцену: человек вступил в бой с агрессивным кенгуру и… выиграл. Побеждённый зверь признал поражение и ускакал прочь.
Обезьяна может ударить рукой в три раза сильнее нетренированного человека.
Медведи и тигры одним ударом ломают спины крупным животным.
Жираф копытом способен проломить голову льву.
Рыба-меч на скорости до 100 км/ч способна пробить двухсантиметровую сталь — удары настолько сильны, что застревают даже в китах.
Марлин способен клювом пробить лодку и ранить рыбака.
Креветка-богомол бьёт ногочелюстями со скоростью около 80 км/ч, вызывая вспышки света и кипение воды. Секрет её силы — в наноструктуре брони, устроенной как рыбья чешуя.
Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.
Современные машины становятся "одноразовыми": зачем автопроизводители закладывают срок службы в проект?