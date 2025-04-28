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Трёхцветный кот — не магия, а ошибка природы: что скрывается за редкостью

3:21
Зоосфера

В мире кошек трёхцветная шерсть — почти всегда признак того, что перед вами самка. Но иногда природа удивляет, и рождается кот с черепаховым окрасом. Эти питомцы — настоящие исключения, ведь за их необычной внешностью стоит редкая генетическая мутация под названием синдром Клайнфельтера. Что это за явление и как оно влияет на жизнь пушистых "уникалов" — разбираемся.

Красивый кот
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивый кот

Откуда берётся синдром Клайнфельтера у котов

Пол у кошек определяется сочетанием хромосом: у самок две X-хромосомы (XX), у самцов — X и Y (XY). Но если во время деления клеток происходит ошибка, будущий кот получает лишнюю X-хромосому — его набор становится XXY.

Так появляется кот с синдромом Клайнфельтера: внешне он выглядит, как обычный самец, но в генетическом плане у него сочетаются мужские и женские черты.

Как синдром отражается на внешности и здоровье

У котов с лишней X-хромосомой часто:

  • более мягкие черты морды,

  • лёгкое, менее массивное телосложение,

  • слабое развитие щёк и вторичных половых признаков.

Один из главных последствий синдрома — бесплодие. Из-за нарушенного сперматогенеза такие коты почти всегда стерильны. Интересный факт: по оценкам, только один из трёх тысяч котов в мире рождается с этой редкой аномалией.

Поведение у таких питомцев может отличаться: они часто более ласковы, спокойны и реже проявляют агрессию, хотя половой инстинкт частично сохраняется за счёт присутствия Y-хромосомы.

Почему трёхцветные коты — это уникальный случай

Генетика окраса завязана на X-хромосомах. Оранжевый и чёрный цвет "закреплены" именно там. У самок, благодаря двум X-хромосомам, происходит случайная инактивация одной из них, что и даёт черепаховый или трёхцветный окрас.

Обычным самцам это недоступно: одна X-хромосома — один цвет. Но у котов с синдромом Клайнфельтера (XXY) механизм работает как у самок, поэтому они могут иметь богатую палитру шерсти.

Как подтвердить диагноз и правильно ухаживать за особенным котом

Хотя трёхцветный окрас у самца может намекать на синдром Клайнфельтера, подтвердить его можно только через генетическое тестирование. Схожий окрас могут давать и другие редкие мутации: химеризм, мозаицизм или соматические изменения.

Что важно помнить:

  • коты с синдромом склонны к диабету, проблемам с мочеполовой системой и нарушением обмена веществ;

  • им требуется регулярное ветеринарное наблюдение для раннего выявления возможных заболеваний.

Нужна ли кастрация

Да, даже несмотря на бесплодие. Кастрация поможет снизить уровень гормонов, уменьшить риск заболеваний и поведенческих проблем вроде меток или агрессии.

Маленькое чудо с большой историей

Коты с синдромом Клайнфельтера — настоящие редкости в мире домашних животных. Они не просто украшают дом своим ярким окрасом, но и напоминают, насколько удивительна природа. И если в вашем доме живёт такой кот — знайте, он действительно один на миллион.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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