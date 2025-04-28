Статистика бездомных животных пугает: вот что за ней скрывается

3:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На улицах российских городов и посёлков бродят миллионы кошек и собак, когда-то доверявших человеку. Они стали привычной частью городской жизни — у магазинов, на остановках, у подъездов. Но за этой привычной картиной скрывается проблема куда масштабнее: бездомные животные влияют не только на моральный климат общества, но и на санитарное состояние городов, безопасность людей и биоразнообразие.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Собака

Итоги Всероссийской переписи 2025 года подтвердили: проблема остаётся острой, несмотря на локальные улучшения. Сколько животных осталось без дома и почему они там оказались — разбираемся.

Статистика: сколько животных оказалось на улице

По данным переписи, на улицах живёт около 3,4 млн кошек и собак. Ещё 170 тысяч обитают в приютах. Общая численность бездомных — примерно 3,6 млн особей.

Сравнивая данные с 2021 годом, можно говорить о небольшом снижении численности. Однако отсутствие единой системы учёта затрудняет оценку реальной динамики: в регионах данные собираются по-разному, а где-то их нет вообще.

Как домашние питомцы становятся бездомными

Большинство бездомных кошек и собак когда-то жили дома. Социологические опросы показывают: каждый третий владелец кошки и каждый четвёртый собаковод хотя бы раз отказывался от своего питомца. Главные причины:

самовыгул нестерилизованных животных и неконтролируемое размножение;

появление нежелательного потомства, которое владельцы не хотят или не могут пристроить;

осознанный отказ от питомца из-за переезда, развода, рождения ребёнка или смерти хозяина.

Иными словами, виновником чаще всего оказывается человек, а не жестокая природа.

Где проблема острее всего

Южный и Северо-Кавказский округа лидируют по числу бездомных животных: тёплый климат и малое число городских жителей создают условия для их выживания.

На Дальнем Востоке — другая беда: всего 10% домашних животных проходят стерилизацию. Это прямой путь к росту численности уличных популяций.

В Сибири и на Урале проблема усиливается из-за слабой инфраструктуры приютов и низкой эффективности программ ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат).

Почему стерилизация — не просто совет

63% владельцев поддерживают стерилизацию своих питомцев. Но реальное число стерилизованных животных куда ниже. Барьеры — мифы о вреде процедуры, нехватка ветеринарной помощи в отдалённых районах и финансовые сложности.

Субсидирование стерилизации, просветительские кампании и расширение доступных услуг могли бы существенно изменить ситуацию.

Что можно сделать уже сегодня

Чтобы изменить реальность, нужны не огромные деньги, а правильная координация действий:

Расширить программы ОСВВ, особенно в проблемных регионах.

Ввести обязательное чипирование и регистрацию питомцев.

Развивать сеть приютов при поддержке государства и волонтёров.

Вести просветительскую работу среди населения.

Ответственность начинается с нас

Бездомные животные — не случайность. Это итог нашего отношения к тем, кто полностью зависит от человека. Сегодня в российских домах живут более 74 миллионов питомцев. Каждый из них однажды может оказаться на улице — если мы не начнём действовать уже сейчас.

Уточнения

Живо́тные (лат. Animalia) — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

