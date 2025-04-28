Мягкая броня на когтях и тяжёлые последствия: что скрывается за милыми антицарапками

Каждый владелец кошки хоть раз сталкивался с проблемой: царапины на диване, обоях или дверях. В поисках решения многие выбирают популярный способ — колпачки антицарапки. Но всё ли так безопасно, как кажется на первый взгляд?
Это небольшие мягкие насадки из силикона, которые надеваются на когти кошки и фиксируются специальным клеем. Колпачки позволяют кошке выпускать когти, но благодаря мягкой поверхности она больше не может портить мебель или случайно царапать хозяев.
Служат такие накладки около 4-6 недель, после чего отпадают сами или требуют замены.
Многие хозяева выбирают их, чтобы:
Защитить мебель и стены от когтей.
Избежать случайных царапин во время игр.
Временно справиться с агрессивным поведением питомца.
Но за удобством скрываются риски, о которых важно знать заранее.
Доктор Джефф Вербер предупреждает: антицарапки могут нанести вред кошке. Вот основные проблемы:
Ограничение естественного поведения. Кошка не может нормально цепляться за поверхности, метить территорию или стачивать когти. Это вызывает стресс и беспокойство.
Риск врастания когтей. Из-за колпачков когти не обновляются естественным образом, что может привести к воспалению и боли.
Нарушение походки. Постоянное наличие колпачков мешает кошке втягивать когти, ухудшает координацию движений и может со временем сказаться на суставах.
Опасность проглатывания. Любопытные кошки иногда снимают и глотают колпачки. В лёгких случаях они выходят естественным путём, но иногда требуется операция.
Чтобы сохранить мебель и заботиться о здоровье питомца, ветеринары советуют:
Регулярно подстригать когти каждые 2-3 недели.
Устанавливать качественные когтеточки (вертикальные, горизонтальные, наклонные) и привлекать к ним внимание с помощью кошачьей мяты.
Работать над поведением. Игры, активность и внимание помогают снизить стресс и деструктивные привычки.
Колпачки могут решить проблему с мебелью, но они вредят кошкам. Гораздо лучше выбирать методы, которые учитывают природные инстинкты животного. Ведь счастливый питомец — это гармония в доме.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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