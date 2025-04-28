Мягкая броня на когтях и тяжёлые последствия: что скрывается за милыми антицарапками

2:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый владелец кошки хоть раз сталкивался с проблемой: царапины на диване, обоях или дверях. В поисках решения многие выбирают популярный способ — колпачки антицарапки. Но всё ли так безопасно, как кажется на первый взгляд?

Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Злой котик

Что такое колпачки антицарапки

Это небольшие мягкие насадки из силикона, которые надеваются на когти кошки и фиксируются специальным клеем. Колпачки позволяют кошке выпускать когти, но благодаря мягкой поверхности она больше не может портить мебель или случайно царапать хозяев.

Служат такие накладки около 4-6 недель, после чего отпадают сами или требуют замены.

Почему антицарапки стали популярными

Многие хозяева выбирают их, чтобы:

Защитить мебель и стены от когтей.

Избежать случайных царапин во время игр.

Временно справиться с агрессивным поведением питомца.

Но за удобством скрываются риски, о которых важно знать заранее.

Что говорят ветеринары: мнение доктора Джеффа Вербера

Доктор Джефф Вербер предупреждает: антицарапки могут нанести вред кошке. Вот основные проблемы:

Ограничение естественного поведения. Кошка не может нормально цепляться за поверхности, метить территорию или стачивать когти. Это вызывает стресс и беспокойство.

Риск врастания когтей. Из-за колпачков когти не обновляются естественным образом, что может привести к воспалению и боли.

Нарушение походки. Постоянное наличие колпачков мешает кошке втягивать когти, ухудшает координацию движений и может со временем сказаться на суставах.

Опасность проглатывания. Любопытные кошки иногда снимают и глотают колпачки. В лёгких случаях они выходят естественным путём, но иногда требуется операция.

Альтернативные решения

Чтобы сохранить мебель и заботиться о здоровье питомца, ветеринары советуют:

Регулярно подстригать когти каждые 2-3 недели.

Устанавливать качественные когтеточки (вертикальные, горизонтальные, наклонные) и привлекать к ним внимание с помощью кошачьей мяты.

Работать над поведением. Игры, активность и внимание помогают снизить стресс и деструктивные привычки.

Забота о питомце без риска

Колпачки могут решить проблему с мебелью, но они вредят кошкам. Гораздо лучше выбирать методы, которые учитывают природные инстинкты животного. Ведь счастливый питомец — это гармония в доме.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

