Не выгоняйте его! Как один паук может спасти ваш уют от нашествия насекомых

2:13 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Увидев паука в комнате, многие стремятся аккуратно пересадить его на улицу. Добрый поступок? Как бы не так! На самом деле мы можем навредить и пауку, и природе вокруг нас.

Фото: Wikimedia Commons by Ciar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Домашний паук

Домашние и уличные пауки: кто есть кто

Не все пауки одинаково хорошо чувствуют себя на улице. Некоторые виды — настоящие «домоседы». Они веками эволюционировали, чтобы жить в тёплой, стабильной атмосфере наших домов. Именно эти пауки плетут сети в углах потолков или за мебелью, контролируя численность мух и комаров.

Уличные пауки — совсем другая история. Они закалены погодными капризами и знают, как выжить в сложной среде. Таким паукам действительно стоит вернуться на природу. Но как отличить их? Важно наблюдать за размером, поведением и использовать справочники по видам вашего региона.

Почему выпустить паука — плохая идея

Если домашнего паука выпустить на волю, шансы на его выживание минимальны. Хищники, дождь, холод и борьба за еду — всё это часто заканчивается для него трагично.

Но последствия могут быть и шире. Ввод нового хищника в экосистему нарушает тонкий баланс. Иногда это даже провоцирует распространение инвазивных видов. А дома, без естественного "стража", быстро расплодятся мухи и комары.

Как жить с пауками в мире

Пауки — полезные соседи. Если их присутствие беспокоит, можно аккуратно переселить их в менее оживлённые уголки дома — на чердак, в подвал или кладовку. Там они продолжат контролировать популяцию насекомых, не мешая жильцам.

Для тех, кто испытывает панический страх перед восьминогими, есть хорошие новости: когнитивно-поведенческая терапия и тренинги помогают избавиться от арахнофобии навсегда.

Хотите свести встречи с пауками к минимуму? Установите москитные сетки, заделайте щели и поддерживайте чистоту, чтобы лишить насекомых доступа в дом. Всё просто и без вреда для природы.

Уточнения

Пауки́ (лат. Araneae, Aranei, др.-греч. ἀράχνη) — отряд членистоногих, первый по числу известных видов в классе паукообразных (ранее считался вторым после клещей, когда всех клещей объединяли в один отряд). Представители отряда распространены повсеместно.



Арахнофо́бия (от др.-греч. ἀράχνη - "паук", др.-греч. φόβος - "страх") — частный случай зоофобии, боязнь паукообразных, относится к числу самых распространённых фобий. Людей, страдающих арахнофобией, называют арахнофобами. У некоторых арахнофобов гораздо больший страх может вызывать даже не сам паук, а изображение паука.

