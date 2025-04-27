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Пустое гнездо: как кошка переживает исчезновение котят и что меняется в её мире

2:48
Зоосфера

Материнский инстинкт кошек — одно из самых трогательных проявлений природы. Но приходит момент, когда котятам пора покинуть родной дом. Как кошка переживает это расставание и как помочь ей адаптироваться?

Кошка в коробке
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка в коробке

Как устроено материнство у кошек

С первых минут после рождения кошка окружает малышей заботой: кормит, согревает, вылизывает, защищает. Она становится для них первым учителем, обучая охоте, гигиене и пользованию лотком. Эти уроки формируют навыки, необходимые для самостоятельной жизни.

Когда лучше забирать котят

Оптимальный возраст для расставания — три месяца. К этому времени котята уже:

  • полностью переходят на твёрдую пищу,

  • уверенно исследуют мир без постоянной опеки,

  • физически и психологически готовы к самостоятельности.

У кошки к этому времени естественным образом прекращается лактация, и процесс отлучения проходит мягче.

Что происходит с кошкой после разлуки

Первые дни кошка может вести себя тревожно: звать малышей, обыскивать привычные укромные уголки. Этапы адаптации обычно выглядят так:

  • 1-2 день: активные поиски и беспокойство.

  • 3-5 день: тревожность постепенно снижается.

  • 6-10 день: кошка возвращается к обычному ритму жизни.

  • 11-14 день: полная адаптация.

Постепенно материнский инстинкт ослабевает, и кошка возвращается к привычной жизни. Особенно спокойно переносят разлуку опытные матери.

Важно знать

Иногда кошка отказывается от котят задолго до положенного срока. Причины могут быть серьёзными: заболевание малышей, мастит, эклампсия или сильный стресс. Также, если помёт слишком велик, кошка может физически не справляться с кормлением всех детёнышей.

Как правильно отлучать котят

Чтобы расставание прошло легче:

  • Отдавайте котят по одному с интервалом 1-2 дня.

  • Делайте это, пока кошка занята или отсутствует.

  • Не меняйте распорядок дня и старайтесь не акцентировать внимание на исчезновении котёнка.

  • Уделяйте кошке больше ласки и внимания в этот период.

Чем опасно раннее отлучение

Если котят забрать слишком рано (до трёх месяцев), могут возникнуть:

  • Физиологические проблемы: застой молока, мастит, гормональные сбои, ухудшение сна и аппетита.

  • Психологические последствия: стресс, депрессия, агрессия, навязчивые поиски потомства.

Соблюдение естественного возраста и внимательное отношение сделают разлуку менее болезненной для всех участников этого процесса.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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