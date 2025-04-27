Неуловимые любимцы: кого люди обходят стороной в приютах

2:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мечтая о новом питомце, мы часто представляем себе игривого котёнка, который сразу же станет частью семьи. Но в реальности в приютах остаются сотни животных, которым не везёт — их просто не замечают. Почему так происходит и какие кошки чаще всего остаются без дома?

Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошачий взгляд

1. Взрослые и пожилые кошки: в чём их несправедливое "наказание"

Котята умиляют и притягивают внимание, а взрослые питомцы незаметно остаются в клетках. Многие думают, что взрослая кошка хуже адаптируется или принесёт проблемы со здоровьем. На деле же у них масса плюсов: они социализированы, кастрированы, воспитаны, не требуют бесконечного внимания и благодарны за заботу.

2. Кошки с особыми потребностями: страхи, которых можно избежать

Животные с травмами или хроническими болезнями усыновляются реже всего. Люди боятся дополнительных забот и расходов. А ведь такие кошки прекрасно адаптируются — слепые, например, отлично ориентируются по памяти, слуху и запахам. Им нужно совсем немного: стабильная обстановка и любовь.

3. Застенчивые и тревожные: кто не показывает свою душу сразу

В приюте кошка, жмущаяся в угол, редко привлекает внимание. Но стресс от шума, чужих запахов и людей маскирует их настоящий характер. Дайте таким кошкам шанс, и они откроются: проявят доверие, ласку и станут самыми преданными друзьями.

4. Чёрные кошки: жертвы мифов и плохих фотографий

Даже сегодня суеверия работают: чёрных кошек берут реже. Плюс на фото они теряются на фоне ярких конкурентов. Чтобы исправить эту несправедливость, приюты устраивают качественные фотосессии, подчеркивая их красоту и харизму.

5. Кошачьи пары: когда любовь мешает найти дом

Связанные между собой кошки ищут новый дом вместе. Люди боятся двойных расходов или полагают, что питомцы не будут нуждаться в человеке. На практике всё наоборот: им проще адаптироваться, они веселее и требуют меньше внимания.

Как помочь "невидимым" питомцам

Приюты стараются разрушать стереотипы: проводят информационные кампании, фотосессии и дни открытых дверей. Ведь за скромной внешностью часто скрывается самый нежный и благодарный друг.

Если вы решите подарить дом кошке, попробуйте посмотреть чуть внимательнее. Возможно, ваш идеальный друг сейчас сидит тихонько в углу, незаметный для других.

Уточнения

Приют для бездомных животных — место содержания бездомных, потерянных или брошенных животных, преимущественно собак и кошек.

