Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не покупайте химические средства! Удивительный способ почистить стиралку без химии
Россияне, будьте готовы! График выплат пенсий изменится уже в мае
Семена в овощах: какая находка в магазине подарит вам новый сорт
Штраф за стиль: что грозит за лишние миллиметры тонировки
Ваш ноготь ломается не просто так: тайные причины, о которых не говорят в салоне
Ложные обвинения и скандалы: за что критикуют Блейк Лайвли
Без разделения яиц и нервов: бисквит, который получается всегда
Секретная сделка: самая выгодная покупка ноутбука в истории. Но о ней никто не знает
Очки, от которых темнеет в глазах: как дешёвый аксессуар рушит зрение

Неуловимые любимцы: кого люди обходят стороной в приютах

2:44
Зоосфера

Мечтая о новом питомце, мы часто представляем себе игривого котёнка, который сразу же станет частью семьи. Но в реальности в приютах остаются сотни животных, которым не везёт — их просто не замечают. Почему так происходит и какие кошки чаще всего остаются без дома?

Кошачий взгляд
Фото: commons.wikimedia.org by Steven B. Harris, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кошачий взгляд

1. Взрослые и пожилые кошки: в чём их несправедливое "наказание"

Котята умиляют и притягивают внимание, а взрослые питомцы незаметно остаются в клетках. Многие думают, что взрослая кошка хуже адаптируется или принесёт проблемы со здоровьем. На деле же у них масса плюсов: они социализированы, кастрированы, воспитаны, не требуют бесконечного внимания и благодарны за заботу.

2. Кошки с особыми потребностями: страхи, которых можно избежать

Животные с травмами или хроническими болезнями усыновляются реже всего. Люди боятся дополнительных забот и расходов. А ведь такие кошки прекрасно адаптируются — слепые, например, отлично ориентируются по памяти, слуху и запахам. Им нужно совсем немного: стабильная обстановка и любовь.

3. Застенчивые и тревожные: кто не показывает свою душу сразу

В приюте кошка, жмущаяся в угол, редко привлекает внимание. Но стресс от шума, чужих запахов и людей маскирует их настоящий характер. Дайте таким кошкам шанс, и они откроются: проявят доверие, ласку и станут самыми преданными друзьями.

4. Чёрные кошки: жертвы мифов и плохих фотографий

Даже сегодня суеверия работают: чёрных кошек берут реже. Плюс на фото они теряются на фоне ярких конкурентов. Чтобы исправить эту несправедливость, приюты устраивают качественные фотосессии, подчеркивая их красоту и харизму.

5. Кошачьи пары: когда любовь мешает найти дом

Связанные между собой кошки ищут новый дом вместе. Люди боятся двойных расходов или полагают, что питомцы не будут нуждаться в человеке. На практике всё наоборот: им проще адаптироваться, они веселее и требуют меньше внимания.

Как помочь "невидимым" питомцам

Приюты стараются разрушать стереотипы: проводят информационные кампании, фотосессии и дни открытых дверей. Ведь за скромной внешностью часто скрывается самый нежный и благодарный друг.

Если вы решите подарить дом кошке, попробуйте посмотреть чуть внимательнее. Возможно, ваш идеальный друг сейчас сидит тихонько в углу, незаметный для других.

Уточнения

Приют для бездомных животных — место содержания бездомных, потерянных или брошенных животных, преимущественно собак и кошек.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Никто не верил, но: человечество нашло Атлантиду, спешите видеть
Наука и техника
Никто не верил, но: человечество нашло Атлантиду, спешите видеть Аудио 
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Еда и рецепты
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке Аудио 
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Новости спорта
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц Аудио 
Популярное
Никаких удобрений: что действительно любит лук

Луку не нужно много удобрений, но без правильной подготовки почвы и ухода он не даст крепких луковиц. Вот что действительно нужно этой культуре.

Никаких удобрений: что действительно любит лук
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Ходьба гориллы: лучшее упражнение для людей старше 50 лет для укрепления мышц
Советская рыба-гибрид: почему бестера запрещено выпускать в дикую природу
Сводка с фронта: Курская область освобождена, Путин поблагодарил бойцов КНДР Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер
Доллар теряет позиции: 11 стран официально отказываются от американской валюты
Больше никаких зарослей: проверенные методы борьбы с пыреем
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Восточная привычка, которая делает волосы гуще — без дорогостоящих процедур
Последние материалы
Штраф за стиль: что грозит за лишние миллиметры тонировки
Ваш ноготь ломается не просто так: тайные причины, о которых не говорят в салоне
Ложные обвинения и скандалы: за что критикуют Блейк Лайвли
Без разделения яиц и нервов: бисквит, который получается всегда
Секретная сделка: самая выгодная покупка ноутбука в истории. Но о ней никто не знает
Очки, от которых темнеет в глазах: как дешёвый аксессуар рушит зрение
Шевелюра в бегах: как ежедневные привычки запускают массовое выпадение
Столовая СССР: дешево, сытно и по-советски душевно
Рыба с дымком: скумбрия на углях, от которой не останется ни кусочка
Кофе против витамина D: как любимый напиток влияет на ваше здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.