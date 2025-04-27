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Пушистый характер: три породы кошек, которые играют по своим правилам

1:56
Зоосфера

Иногда кажется, что некоторые кошки ведут себя нарочно упрямо — игнорируют команды, не слушаются, делают всё по-своему. Но действительно ли бывают "упрямые" породы, или за этим стоит нечто другое?

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Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Что на самом деле означает кошачье упрямство

Кошка не действует "назло". Если питомец проявляет нежелательное поведение, он просто пытается показать: его что-то не устраивает. Упрямство — не каприз, а способ заявить о своих потребностях.

Породы, которым приписывают упрямство

Сиамская кошка

Сиамцы часто называют капризными и злопамятными. На самом деле это очень общительные кошки восточного типа, которым крайне важно получать внимание. Если их игнорировать, они проявляют беспокойство — шаловливостью, громкими протестами или "упрямством".

Бенгальская кошка

Активные, энергичные бенгалы требуют особого подхода. Эти кошки с дикими генами нуждаются в ежедневных прогулках, играх и интеллектуальной стимуляции. Без выхода энергии бенгал может начать проявлять агрессию или "неподчинение", просто пытаясь самореализоваться.

Мейн-кун

Эти пушистые гиганты удивительно доброжелательны, но долго остаются в душе котятами — до трёх лет. Им необходимо место для игр, лазания и наблюдений. Если мейн-кун заскучает, он будет придумывать себе развлечения — порой не самые удобные для хозяина.

Как избежать "упрямства"

Каждая из этих пород (как, впрочем, и любая другая) нуждается в понимании своих особенностей:

  • Активные кошки требуют физической нагрузки.

  • Общительные породы нуждаются в контакте.

  • Молодым и крупным кошкам нужны пространства для прыжков и отдыха.

Тогда "упрямства" не будет — будет дружба, взаимопонимание и гармония.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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