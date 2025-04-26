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Кошки как символ счастья и защиты: где их чтят до сих пор

3:52
Зоосфера

Кошки сопровождают человечество тысячи лет — от древних легенд до современных квартир. Их грация, загадочность и независимость покорили народы разных стран, породив целые культы почитания. Отправляемся в путешествие по миру, чтобы узнать, где мурлыкам отводится особое место в сердце людей.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

Япония: королевство кошачьего счастья

В Стране восходящего солнца кошки — символ удачи и благополучия. Здесь даже есть официальный праздник — День кошек, который отмечают 22 февраля. В Киото работает храм "Мяу-Мяу", посвящённый пушистым любимцам, а кошачьи кафе — с десятками ухоженных питомцев — давно стали частью городской культуры. В японских домах можно встретить специальные комплексы для кошек с лестницами, башенками и лежанками, а отделочные материалы часто подбирают с учётом когтей усатых жильцов.

Греция: уличный рай для хвостатых

На улицах греческих городов царит кошачья вольница. Благодаря мягкому климату животные спокойно греются на крышах или прячутся в тени. Местные жители заботятся о них: устанавливают кормушки, приносят воду и оставляют еду. Уличные кошки здесь выглядят ухоженными и довольными жизнью.

Италия: кошки на страже древностей

В Риме кошки стали частью истории. В начале XX века они спасли археологические раскопки от грызунов и с тех пор официально признаны хранителями руин. На местах исторических раскопок стоят таблички, возвещающие кошек "почётными стражами". Теперь пушистые обитатели Вечного города не только украшают улицы, но и охраняют культурное наследие.

Европа: строгая забота о питомцах

В Германии, Дании, Швеции и Бельгии к кошкам относятся с максимальной ответственностью. Бездомных животных здесь почти нет: действует система приютов, а чтобы завести кота, нужно пройти проверку и подтвердить готовность заботиться о нём. Жестокое обращение с животными влечёт за собой серьёзные штрафы.

Древний Египет: кошка как священное создание

В Древнем Египте кошки были полноправными членами общества. Их почитали как воплощение богов, украшали драгоценностями и хоронили рядом с фараонами. Убийство кошки считалось тяжким преступлением, каравшимся смертной казнью. За их поведением внимательно наблюдали, пытаясь предсказать будущее.

Россия: пушистые хранители дома

В России котов всегда уважали. Их ценили не только за ловлю мышей, но и как защитников домашнего уюта. Старинная традиция — первой в новый дом запускать кошку на счастье — жива до сих пор. Сегодня около половины российских семей держат кошек, и любовь к мурлыкам только крепнет.

Кошачьи мифы и легенды: волшебные нити культур

  • Скандинавы верили, что кошки запрягали колесницу богини Фрейи.

  • Египтяне поклонялись богине Баст, изображённой с кошачьей головой.

  • В исламе кошки считаются чистыми животными и могут входить в мечети.

  • Индийский фольклор сохранил упоминания о кошках в древних эпосах.

  • В Китае кошка Ли Шоу оберегала урожай.

  • Славяне рассказывали о загадочном коте-Баюне, умеющем усыплять своим пением.

  • В Древней Греции кошки были под покровительством богини Артемиды.

Кошки объединяют мир

Независимо от культуры или времени, кошки продолжают вдохновлять, защищать и радовать нас. Они живут рядом с нами, делая наш мир теплее и добрее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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