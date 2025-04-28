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Минута — и всё не по плану: собаки, которые могут стать смертельно опасными дома

2:01
Зоосфера

Решение завести собаку должно быть особенно обдуманным, если речь идёт о представителях бойцовских или сторожевых пород. Эти животные обладают сложным характером, сформированным под влиянием их "профессионального" прошлого. Без должного воспитания они могут представлять угрозу даже для своих владельцев.

Собака в наморднике
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака в наморднике

Американский питбуль: сила без страха

Американский питбуль — одна из самых спорных пород в мире. Из-за частых случаев нападений на людей их разведение запрещено в ряде стран. Эти собаки обладают мощным телосложением и крепкой челюстью, а в случае агрессии их атака может иметь трагические последствия.

Порода была выведена для загонной охоты на быков, а затем нашла применение в боях собак. Отсутствие страха и склонность к доминантному поведению делают американского питбуля крайне требовательным к профессиональному воспитанию и опытному владельцу.

Бриндизский бойцовый пёс: наследник гладиаторских битв

Бриндизский бойцовый пёс — результат скрещивания кане-корсо, питбуля, ротвейлера и неаполитанского мастифа. Их разведение запрещено почти повсеместно, а сама порода не признана официальными кинологическими организациями.

Эти собаки используются в преступных кругах Италии и Албании благодаря своей свирепости. Бриндизский бойцовый пёс крайне сложен в дрессировке, а встреча с ним может быть опасной даже для хорошо подготовленного человека.

Неаполитанский мастиф: тяжеловес с древними корнями

Вес неаполитанского мастифа может достигать 90 килограммов, и эта масса сочетается с агрессивным характером. Потомки древнеримских боевых собак до сих пор сохраняют врожденную склонность к нападению.

Без опытного кинолога, знакомого со спецификой породы, воспитание неаполитанского мастифа может обернуться серьёзной угрозой для окружающих.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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