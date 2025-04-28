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Когда мужественность не спасает: кого собаки атакуют без предупреждения

1:06
Зоосфера

Ученые из Ливерпульского института выяснили: чаще всего собаки нападают на мужчин. Женщины оказываются жертвами четвероногих гораздо реже — вероятность нападения на мужчин в 1,8 раза выше.

Злая собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злая собака

Агрессия притягивает агрессию

По словам автора исследования Карри Вестгарта, собаки чаще атакуют людей, проявляющих злость и раздражительность. Спокойные и уравновешенные личности почти не вызывают агрессии у животных, ведь собаки тонко чувствуют эмоциональный фон окружающих.

Особая опасность для мальчиков

Отдельное внимание ученые обратили на детей. Как оказалось, мальчики подвергаются нападениям чаще девочек. Однако собаки обычно сначала предупреждают о своих намерениях — перед атакой они рычат.

Какие породы агрессивнее остальных

Исследование также определило, представители каких пород проявляют наибольшую склонность к нападениям. В список вошли немецкие овчарки, бордер-колли и стаффордширские терьеры.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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