Вороны научились видеть то, что не замечают люди: сенсационное открытие

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На первый взгляд, геометрия кажется уделом человека. Но новое исследование показало: черные вороны освоили её принципы для ориентирования в окружающем мире — и делают это виртуозно.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Schulenburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ворон

Что выяснили биологи

Эксперимент нейробиолога Андреаса Нидера удивил даже специалистов. Двум взрослым воронам предложили на сенсорном экране шесть фигур — только одна была геометрически неправильной. Птицы должны были определить "аномалию", и в большинстве случаев делали это с поразительной точностью.

На первом этапе один ворон справился в 50% попыток, второй — в 60%, при том что вероятность случайного угадывания составляла всего 16,7%. Это доказывает: черные вороны обладают развитым визуальным восприятием, сравнимым с некоторыми человеческими способностями.

Как проходил эксперимент

Птицы взаимодействовали с интерактивным экраном, реагируя на инфракрасные стимулы.

Сложность заданий постепенно возрастала: фигуры поворачивались, меняли масштаб, но вороны продолжали точно выделять неправильную фигуру.

Чем симметричнее были фигуры, тем легче птицы находили нарушения — как настоящие геометры.

Почему это открытие важно

Исследование подтверждает: интеллект животных может включать сложную обработку визуальной информации. Вороны, которые эволюционировали отдельно от приматов более 300 миллионов лет, демонстрируют удивительное сходство с людьми в восприятии симметрии и отклонений от нормы.

Способность "читать" геометрические паттерны помогает воронам выживать — ориентироваться в пространстве, избегать опасностей и находить пищу. Оказывается, природа развивает умение анализировать формы задолго до того, как его описали в учебниках.

Уточнения

Во́рон (лат. Corvus corax) — вид птиц из рода воронов отряда воробьинообразных.

