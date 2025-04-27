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Где спрятали корм со вкусом мышей: странный заговор маркетологов и обман пушистиков

2:16
Зоосфера

Прогуливаясь вдоль витрин с кормами для кошек, легко заметить одно странное отсутствие. Корм со вкусом тунца, лакомства с курицей, паштет с кроликом — всё это есть. Но ни одной упаковки со вкусом мыши, любимой добычи кошек, не найти. Как так получилось, что естественные охотничьи инстинкты питомцев не отражены на полках магазинов?

Кошка ест корм
Фото: https://www.freepik.com
Кошка ест корм

Идея корма со вкусом мыши уже возникала

Маркетологи не раз задумывались о том, чтобы создать корм с ароматом мыши, чтобы порадовать питомцев. Но идея так и осталась на стадии размышлений. Несмотря на то что кошкам мыши действительно нравятся, большинство их владельцев испытывает стойкое отвращение к подобной идее. Покупка корма со вкусом мыши, с точки зрения человека, выглядит странно и непривлекательно — в отличие от привычных "аппетитных" вкусов вроде курицы или лосося.

Такой психологический барьер стал серьёзным препятствием для выхода продукта на рынок.

Мышиный корм — экономически невыгоден

Есть и другая причина: производство корма на основе мышей оказалось бы нерентабельным. Обычные кошачьи корма создаются из мясных отходов, непригодных для питания людей. Для разработки корма со вкусом мыши пришлось бы организовать специальные фермы по их разведению, что в Европе запрещено. Да и расходы на содержание таких хозяйств были бы слишком высоки для массового рынка.

Что на самом деле любят есть кошки

У кошек, как и у людей, свои вкусовые предпочтения. Одни обожают тунец, другие игнорируют рыбу в пользу курицы или говядины. По текстуре также есть разница: одним нравятся хрустящие сухие корма, другим — мягкая паштетная еда или их сочетание.

Самое главное — не столько вкус, сколько полноценный состав. Кошкам необходимо получать все важные питательные вещества, в особенности незаменимую для них аминокислоту таурин. Именно поэтому кошки остаются строгими хищниками, а овощные добавки вроде моркови и горошка в их рационе — скорее излишество, чем необходимость.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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