Тяжело быть королём: как медведь потерял трон, а лев незаметно увёл корону

1:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сильный, могучий, почитаемый — медведь тысячи лет был воплощением власти в мифах и культуре. Но что произошло, что свергло его с трона в сознании людей?

Фото: flickr.com by MiNe (sfmine79), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Медведь

Медведь: древний властелин природы

Ещё в доисторические времена медведь олицетворял силу и господство. Его изображения находят в пещерах, например, в Шове. В мифологиях кельтов, германцев, славян он был символом могущества и защитником. Медведя уважали за его силу и выносливость — для древних народов он был истинным "царём зверей", воплощающим природную власть.

Христианство и падение медведя

С распространением христианства образ медведя резко изменился. Церковь увидела в нём языческий символ и стала демонизировать его.

Медведя обвиняли в обжорстве, лености, жестокости и похоти. Постепенно он превращался в карикатурный образ — циркового зверя на цепи, персонажа насмешливых историй вроде "Романа о Ренаре".

Одновременно шли расчистки лесов, вытесняющие медведей в труднодоступные уголки, что ещё сильнее ослабляло его значение в массовом сознании.

Лев: новый символ королевской власти

На фоне падения медведя восходила новая звезда — лев. Сначала малознакомый европейцам, он пришёл в их культуру благодаря крестовым походам и контактам с Востоком.

Лев воплощал качества, которые ценились христианством: чистоту, благородство, храбрость. В библейских сюжетах он появлялся как животное, способное смириться перед божественной волей.

В XIII веке лев окончательно занял место символа королевской власти — "царя зверей". Его образ украшал гербы, знамена и витражи. Медведю осталась лишь тень былого величия.

Уточнения

Лев (лат. Panthera leo) — вид хищных млекопитающих, один из пяти представителей рода пантер (Panthera), относящегося к подсемейству больших кошек в составе семейства кошачьих.

