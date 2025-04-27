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Почему крокодилы не обедают капибарами: история дружбы, которой лучше не верить

2:29
Зоосфера

Крокодилы и капибары часто делят одни и те же водоёмы и берега. Вокруг их сосуществования сложилось немало легенд — в том числе и миф о том, что крокодилы якобы никогда не нападают на этих дружелюбных грызунов. Но так ли это на самом деле?

Копибара
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Копибара

Чем питаются крокодилы, аллигаторы и кайманы

Хотя крокодилы, аллигаторы и кайманы относятся к разным семействам, их образ жизни схож. Все они — оппортунистические хищники, питающиеся мясом. Их рацион включает:

  • рыбу,

  • амфибий,

  • птиц,

  • млекопитающих.

Молодые особи едят насекомых и мелкую рыбу, взрослые же могут нападать на крупных животных, включая оленей, буйволов и даже акул. Мощные челюсти позволяют крокодилам молниеносно захватывать добычу у водопоя.

Миф о капибарах и крокодилах: правда или выдумка

Фотографии капибар, "катающихся" на крокодилах, регулярно появляются в сети, создавая романтический образ дружбы между ними. Однако доказательств такого взаимодействия нет: это скорее случайная терпимость, объясняемая тем, что капибары спокойны, а сытые крокодилы не проявляют агрессии. Но в природе всё зависит от обстоятельств.

Когда крокодил голоден, ни добродушный характер капибары, ни её миролюбие не спасут её от хищника.

Боятся ли капибары крокодилов

Капибары — животные социальные и не всегда проявляют осторожность, что делает их потенциальной добычей. Хотя в периоды относительного спокойствия они могут без страха делить среду обитания с крокодилами, при малейшей угрозе грызуны становятся настороже.

Их поведение меняется в зависимости от состояния крокодила: при признаках охоты капибары предпочитают держаться на безопасном расстоянии.

Нападают ли крокодилы на капибар

Научные данные однозначны: да, крокодилы охотятся на капибар. Хотя это происходит не постоянно, капибары входят в рацион хищников, особенно в водно-болотных угодьях Южной Америки.
Молодые и ослабленные особи наиболее уязвимы. Взрослые капибары благодаря скорости и жизни в группах имеют больше шансов спастись.

Итак, миф о нерушимом мире между капибарами и крокодилами — красивая, но всё же выдумка.

Уточнения

Капиба́ра или водосви́нка (лат. Hydrochoerus hydrochaeris), — полуводное травоядное млекопитающее из подсемейства водосвинковых (Hydrochoerinae), один из двух (наравне с малой водосвинкой) теперь существующих видов рода водосвинки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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