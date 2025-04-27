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Кошачье сердце не обманешь: кого они выбирают, даже если мы этого не замечаем

2:03
Зоосфера

Существует мнение, что если собака — лучший друг мужчины, то кошки чаще тянутся к женщинам. Это просто миф или за этим скрываются реальные факты?

Девушка зимой с кошкой
Фото: https://www.freepik.com by prostooleh
Девушка зимой с кошкой

Кого кошки выбирают чаще и влияет ли пол человека

Предпочтения кошек могут казаться загадочными. Но наблюдения показывают: наши пушистые друзья действительно иногда отдают предпочтение определённым людям. Играют роль возраст знакомства, частота общения, отношение к детям — и, как ни удивительно, пол хозяина.

Исследование, проведённое в Университете Лоранда Этвёша, показало: женщины чаще разговаривают с кошками, используют более мягкий тон и охотнее прикасаются к питомцам. Эти нюансы не проходят незамеченными: кошки, обладающие высокой чувствительностью к эмпатии, склонны устанавливать более тесные связи с женщинами.

Хотя такие особенности могут проявляться у всех любителей кошек, исследования всё же склоняются к выводу: кошки действительно чаще тянутся к женщинам.

Могут ли кошки искренне любить человека

Несмотря на различия в предпочтениях, кошки способны строить с людьми глубокие эмоциональные связи — независимо от пола. Для питомца важнее внимание, стабильность и забота.

Учёные отмечают: связь между кошкой и её хозяином по силе может соперничать с отношением ребёнка к родителям. Особенно сильные узы формируются у животных, переживших трудные периоды в прошлом.

Что делать, если кошка недолюбливает мужчин в доме

Если кошка проявляет настороженность или избегает мужчин, причина может крыться не в ревности, а в прошлых травмах или недостатке позитивного опыта.
Чтобы завоевать её доверие, мужчине стоит проявлять терпение, не навязываться, аккуратно вовлекаться в рутинные занятия питомца. Лакомства и мягкое общение без давления способны сделать чудо и постепенно изменить отношение.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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