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Когда собака плачет во сне: нежный сигнал души или тревожный звоночек

2:03
Зоосфера

Многие владельцы замечали, как их собаки во сне начинают тихо скулить, дёргаться или менять дыхание. Такое поведение может показаться забавным, но иногда оно требует внимания. Чтобы понять, стоит ли волноваться, важно учитывать возраст питомца и обстоятельства.

Грустная собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грустная собака

Почему собака может плакать во сне

Для щенков ночное скуление — частое явление. Особенно в первые дни в новом доме: разлука с матерью и незнакомая обстановка вызывают стресс. В этом случае щенка нельзя наказывать — лучше позволить ему спать рядом с хозяином, чтобы ускорить адаптацию.

У взрослых собак ночные всхлипы могут быть связаны с недавними изменениями в жизни: переезд, стресс, страх, дискомфорт или отсутствие привычной рутины. Важно наблюдать за питомцем и стараться создать для него спокойную, безопасную атмосферу.

Что снится собакам

Хотя точно установить природу собачьих снов сложно, исследования показывают: собаки переживают во сне события дня. Охотничьи породы могут "охотиться" даже в фазе быстрого сна, а домашние любимцы — видеть комфортную корзинку или общение с хозяином.

Плач, лёгкие звуки или подёргивания лапами — нормальная часть сна и восстановления организма. Вмешиваться не стоит: собака не обязательно видит кошмар.

Сколько спит собака в сутки

Продолжительность сна зависит от возраста и активности:

  • Щенкам нужно до 20 часов сна в сутки для нормального роста.

  • Взрослые собаки спят около 10-15 часов в день.

  • Пожилые питомцы могут снова проводить больше времени в состоянии покоя.

Если плач во сне стал частым или усилился, особенно у взрослой собаки, стоит проконсультироваться с ветеринаром. Иногда причина кроется в боли, перегреве или эмоциональном перенапряжении.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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