Аренда собаки: мечта на день или тревожный знак нашего времени

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие мечтают о собаке, но не готовы взять на себя долгие годы заботы. В Японии нашли решение: теперь в Токио можно арендовать собаку всего на день. Эта услуга кажется идеальной для любителей животных, но вызывает серьёзные вопросы о благополучии питомцев.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прогулка с собакой

Собака на прокат: как это работает

Один из самых известных примеров — кафе Dog Heart в Токио. Здесь можно выбрать собаку на прогулку: фото четвероногих размещены на стене, а оформление аренды занимает считанные минуты. Клиент получает всё необходимое — лакомства, воду, пакетики — и за 23 евро может провести несколько часов с новым пушистым спутником.

Dog Heart содержит около 30 собак, около дюжины из которых можно выгуливать за плату. Некоторые питомцы в дальнейшем предлагаются для усыновления.

Почему аренда собак вызывает споры

Хотя идея "погулять с собакой без обязательств" выглядит привлекательно, она поднимает важные этические вопросы.

Животные — не развлечения. Частая смена хозяев, переход из рук в руки, смена обстановки могут вызывать у собак стресс, тревогу и поведенческие проблемы. Краткосрочные арендаторы часто не имеют навыков ухода за животными, что увеличивает риск неправильного обращения, нарушений в питании и ритме жизни питомца.

Более того, подобные услуги могут стимулировать импульсивные решения о покупке собаки без осознания всех обязанностей, которые влечёт за собой полноценное содержание животного.

Аренда животных во Франции: реальность или миф

Во Франции аренда домашних животных частным лицам запрещена. Возможна только аренда для специальных нужд — например, для съёмок фильмов. Проекты вроде сайта louer-un-animal-de-compagnie.com оказались социальной акцией, созданной для привлечения внимания к проблеме отказа от животных.

Забота не на время

Собака — не предмет для краткосрочных удовольствий. Её потребности требуют длительного и ответственного отношения. За каждым хвостиком стоит настоящая жизнь, полная чувств, страхов и привязанностей.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

