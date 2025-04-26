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Океан под крылом: удивительные существа, которым удалось приручить воду

2:16
Зоосфера

Насекомые уверенно царят на суше: более миллиона известных видов доминируют практически во всех наземных экосистемах. Но в океане их встретить — большая редкость. Только несколько видов смогли преодолеть суровые морские условия, продемонстрировав исключительную эволюционную адаптацию. Откройте удивительный мир этих редких морских насекомых!

Атлантический океан
Фото: flickr.com by apasciuto, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Атлантический океан

Галобаты: мастера серфинга на поверхности океана

Галобаты, которых ещё называют морскими водомерками, — настоящее чудо эволюции. Их тела покрыты мельчайшими грибовидными волосками диаметром всего 2 микрометра. Эти волоски формируют воздушную прослойку, которая делает насекомых практически непотопляемыми. Благодаря этой супергидрофобности галобаты легко скользят по поверхности воды, даже переживая штормы. Их небольшие размеры, овальная форма тела и особое строение ног позволяют им ловко передвигаться, используя поверхностное натяжение океанской воды.

Как галобаты выживают в экстремальной среде

Жизнь в океане требует особой выносливости. Галобаты приспособились выдерживать сильное ультрафиолетовое излучение, перепады температур и сохранять дыхание благодаря воздушной плёнке вокруг тела. Для размножения они используют плавающие предметы, откладывая яйца на обломки мусора в открытом море. Эти насекомые существуют уже около 45 миллионов лет — об этом свидетельствуют окаменелости, найденные в морских отложениях Италии.

Морские вши: невидимые паразиты океана

Морские вши пошли по другому пути выживания. Они стали специализированными паразитами морских млекопитающих, таких как морские львы и выдры. Эти насекомые приспособились к суровым морским условиям: перепадам давления, высокой солёности и низким температурам. Морские вши живут рядом со своими хозяевами уже более 40 миллионов лет, демонстрируя, что причина редкости насекомых в океанах — не физические ограничения, а скорее конкуренция с другими морскими обитателями.

Уточнения

Океа́н (др.-греч. Ὠκεανός, от имени древнегреческого божества Океана) — крупнейший водный объект, составляющий часть Мирового океана, расположенный среди материков, обладающий системой циркуляции вод и другими специфическими особенностями.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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