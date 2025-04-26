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Неожиданный выбор: кого мы любим больше — собаку или родного человека

2:14
Зоосфера

Собаки оправдывают звание лучших друзей человека с лихвой. Новое исследование, о котором рассказал The Guardian, показало, что для многих владельцев четвероногие друзья важнее даже самых близких людей.

Человек с собакой
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Человек с собакой

Собаки дарят больше радости, чем лучшие друзья

В опросе приняли участие 717 владельцев собак. Их попросили оценить свои отношения с питомцем и четырьмя важными людьми — родителями, романтическими партнёрами, лучшими друзьями и детьми. Оценка строилась по тринадцати параметрам: от близости и надёжности до удовлетворённости и баланса сил в отношениях.

Результаты оказались неожиданными.

"Владельцы сообщали о большей удовлетворённости отношениями с собакой, чем с кем-либо, кроме собственного ребёнка", — говорится в исследовании.

Также они отмечали, что получали больше поддержки от собаки, чем от любого другого человека, и реже сталкивались с негативными взаимодействиями — за исключением общения с лучшими друзьями.

Учёные пришли к выводу: собака сочетает лучшие черты надёжного товарища и утешительного друга, создавая тёплую, поддерживающую связь без лишних конфликтов.

Почему собаки становятся незаменимыми спутниками

Связь между человеком и собакой исследователи сравнивают с отношениями между родителем и ребёнком. Однако здесь меньше напряжения и борьбы за равенство, ведь питомец полностью зависит от владельца.

"Собаки могут быть всем, чем мы захотим: товарищами по играм для детей, верными друзьями для молодых людей, surrogate-ребёнком для бездетных пар, братьями для семей с детьми и даже внуками для одиноких пожилых людей", — объясняет профессор Энико Кубиньи, ведущий автор исследования

Иными словами, собаки становятся универсальной поддержкой для человека в разные периоды жизни, умело заменяя множество социальных ролей.

Собаки умеют быть не просто друзьями, но и членами семьи, источником радости, поддержки и настоящего душевного тепла. Возможно, именно в этом и кроется секрет их безграничной ценности для людей.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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