Кошачий гороскоп: что обещают звёзды вашему пушистику и как это изменит судьбу

3:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Астрология — не только для людей. Если хочется узнать свою кошку ближе, её знак зодиака может открыть неожиданные черты характера. Конечно, темперамент пушистого друга зависит и от породы, и от воспитания, но звезды способны добавить свои нюансы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка ночью

Как узнать знак зодиака кошки

Всё просто: нужен день и месяц рождения. Если у питомца есть карта ICAD или метрика от заводчика — отлично. Если кошка из приюта, дату могут определить ориентировочно ветеринары. Далее всё по классике:

Козерог: 23 декабря — 22 января

Водолей: 23 января — 18 февраля

Рыбы: 19 февраля — 20 марта

Овен: 21 марта — 20 апреля

Телец: 21 апреля — 20 мая

Близнецы: 21 мая — 20 июня

Рак: 21 июня — 22 июля

Лев: 23 июля — 22 августа

Дева: 23 августа — 22 сентября

Весы: 23 сентября — 22 октября

Скорпион: 23 октября — 22 ноября

Стрелец: 23 ноября — 22 декабря

Нужно ли учитывать знак зодиака кошки

Для кого-то астрология — просто любопытство, для других — способ лучше понимать характер и привычки питомца. Как и у людей, зодиакальные особенности могут подсказывать, что нравится кошке, что вызывает стресс и каким подходом её легче завоевать.

Кошачьи знаки зодиака: кто есть кто

Кот-Козерог

Амбициозный, ловкий, целеустремлённый. Любит лазать и проявлять смекалку. Подарите ему кошачьи деревья и головоломки.

Кот-Водолей

Душа компании, но с характером. Любит общество, но иногда может бунтовать. Отлично адаптируется в больших семьях.

Кот-Рыбы

Мягкий, ласковый, склонный к сильной привязанности. Любит внимание, но ценит и тишину для отдыха.

Кот-Овен

Отважный, энергичный, вечный исследователь. Независим, но обожает активные игры с людьми.

Кот-Телец

Эпикуреец в кошачьем теле: обожает еду, комфорт и предсказуемость. Требует контроля за весом.

Кот-Близнецы

Болтливый, весёлый и вечно любопытный. Постоянно общается с хозяевами — будь то мяуканьем или игрой.

Кот-Рак

Трогательно привязан к дому и семье. Требует нежности, уюта и терпимости к своей ранимости.

Кот-Лев

Король дома, обожающий внимание. Чтобы избежать конкуренции, с детства нуждается в социализации.

Кот-Дева

Практичный, умный и ориентированный на порядок. Без игр и стимуляции может скучать и становиться капризным.

Кот-Весы

Очаровательный дипломат. Легко находит общий язык с другими животными, если чувствует любовь и внимание.

Кот-Скорпион

Глубоко преданный, но иногда собственнический. С ними формируются самые крепкие и душевные связи.

Кот-Стрелец

Путешественник и искатель новых впечатлений. Любит свободу и разнообразие игр.

Немного о главном

Хотя знак зодиака может подсказать кое-что о характере кошки, всё же наибольшее влияние оказывают воспитание, опыт общения и индивидуальные особенности.

Уточнения

Гороскоп — в астрологии — гадание по упорядоченному отображению взаимного расположения планет на звёздном небе в определенный промежуток времени по знакам зодиака для определения судьбы человека.

