Пули вместо помощи: как в Австралии уничтожают коал под предлогом спасения

2:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В штате Виктория (Австралия) разгорелся скандал: правительство начало отстрел коал с вертолетов в национальном парке Будж-Бим. С момента начала операции погибло более 700 животных, что вызвало шквал критики со стороны защитников природы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Коала

Сложная ситуация после пожара

На фоне масштабного пожара, уничтожившего около 20% растительности парка, коалы оказались в отчаянном положении: травмы, нехватка еды и угроза медленной смерти от голода стали реальностью для уцелевших животных. Власти заявляют, что эвтаназия — гуманная мера, призванная предотвратить страдания.

Спорный метод и шквал критики

Однако выбранный способ вызывает серьёзные вопросы. Снайперы стреляют с вертолетов, что затрудняет точное поражение цели и может привести к мучительным ранениям вместо быстрой смерти. Кроме того, невозможно с воздуха объективно оценить состояние животных и понять, нуждаются ли они в эвтаназии.

Защитники природы называют методику жестокой и неэффективной. Они указывают на отсутствие альтернативных решений: например, коалам можно было бы предоставить свежие листья эвкалипта, чтобы помочь им пережить трудный период восстановления природы.

Как власти объясняют свои действия

Правительство Виктории утверждает, что действует строго по протоколам защиты животных, применяемым при стихийных бедствиях. Эвтаназия, по их словам, применяется только в случаях серьёзных травм: ожогов, ампутаций, повреждений лёгких.

Премьер-министр Джасинта Аллан настаивает на том, что меры приняты на основании технического анализа и продиктованы реальной необходимостью.

Требование большей прозрачности

Тем не менее общественное давление растёт. Все больше звучат призывы к более гуманным, прозрачным стратегиям помощи дикой природе Австралии, особенно в условиях экологических катастроф.

Общественность требует ответа: действительно ли не было другого пути спасти символа континента — коалу?

Уточнения

Коа́ла (лат. Phascolarctos cinereus) — вид сумчатых, обитающий в Австралии.

