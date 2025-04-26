Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Моторы СССР. В какие страны поставлялись советские двигатели
Возвращение Google уже близко? Российский рынок снова привлекает крупных IT-игроков
Поехал на дачу — вернулся с поломкой: что ломается чаще всего
Сюрприз для Волочковой: дочь Ариадна сделала это втайне и без её благословения — вот что произошло
Петрушка в банке, орегано в кружке: что еще можно вырастить у себя на подоконнике
Всё по полочкам: как сэкономить каждый сантиметр на кухне и не потерять уют
Что вызывает дрожь на Луне: ответ оказался на поверхности
Города СССР. Какие были самые морские?
Невесомый финиш и никакой маски: эта тональная основа — твой выбор

Больше не вернутся: виды, уничтоженные охотничьими инстинктами домашних кошек

3:30
Зоосфера

Свободно гуляющие по природным территориям домашние кошки кажутся безобидными. Однако их влияние на окружающую среду вызывает серьёзные опасения среди экологов. Несмотря на своё милое поведение дома, за пределами жилища кошки превращаются в разрушительную силу для дикой природы.

полосатая кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Marc Evans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
полосатая кошка

Идеальный хищник в несовершенной экосистеме

Крупные дикие кошки, такие как ягуары и пумы, веками регулировали численность своих жертв и поддерживали баланс в природе. Ягуару требуется территория свыше 20 км², пуме — не менее 11 км². Их роль — быть естественными контролёрами популяций.

Домашние кошки, выпущенные на свободу, этот баланс разрушают. Они охотятся не по необходимости, а следуя инстинкту. По всему миру кошки ежегодно уничтожают миллиарды животных и стали причиной вымирания как минимум 33 видов.

Тревожная статистика: от США до Бразилии

В США кошки ежегодно убивают около 2,4 млрд птиц и более 12 млрд мелких млекопитающих.
В Бразилии популяция домашних кошек стремительно растёт и уже превышает 29 миллионов особей. При этом большинство кошек имеют доступ к улицам и природным зонам, угрожая местной фауне. Например, в штате Санта-Катарина на 1,2 млн домашних кошек приходится всего несколько тысяч диких представителей семейства кошачьих.

Чем опасны бродячие кошки для природы

Домашние кошки конкурируют за пищу с дикими хищниками, охотятся на птиц, рептилий и земноводных. Их численное превосходство и поддержка со стороны человека дают им преимущества, приводя к вытеснению местных видов. Кошки охотятся группами, нарушая естественный баланс экосистем.

Болезни: скрытая угроза

Помимо хищничества, бродячие кошки переносят болезни и паразитов: токсоплазмоз, кошачью лейкемию, клещей и гельминтов. Эти заболевания подрывают здоровье местных животных, снижая их выживаемость и ещё сильнее ослабляя экосистему.

Реальные последствия: исчезновение видов

Исчезновение мелких млекопитающих, рептилий и птиц из-за охоты кошек влечёт за собой разрушение всей пищевой цепи. Нарушение воспроизводства одних видов приводит к обеднению биологического разнообразия и серьёзным экологическим сдвигам.

Почему проблема замалчивается

Многие люди недооценивают экологическую угрозу, считая кошек «естественной частью природы». Отсутствие широкой экологической осведомлённости тормозит принятие эффективных мер. Даже государственные природоохранные агентства зачастую не учитывают влияние домашних кошек на охраняемые территории.

Что можно изменить

Чтобы остановить разрушение биоразнообразия, необходимо:

  • Повышать экологическую грамотность с раннего возраста,

  • Усиливать контроль за популяцией бездомных животных через стерилизацию,

  • Пропагандировать ответственное содержание кошек в домашних условиях.

Ограничивая свободный выход домашних кошек в природу, можно сохранить бесценное биоразнообразие для будущих поколений.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей
Недвижимость
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей Аудио 
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Красота и стиль
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Сводка с фронта: село Горналь освобождено и зачищено, Трамп готов выйти из мирных переговоров Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Последние материалы
Моторы СССР. В какие страны поставлялись советские двигатели
Возвращение Google уже близко? Российский рынок снова привлекает крупных IT-игроков
Поехал на дачу — вернулся с поломкой: что ломается чаще всего
Сюрприз для Волочковой: дочь Ариадна сделала это втайне и без её благословения — вот что произошло
Больше не вернутся: виды, уничтоженные охотничьими инстинктами домашних кошек
Петрушка в банке, орегано в кружке: что еще можно вырастить у себя на подоконнике
Всё по полочкам: как сэкономить каждый сантиметр на кухне и не потерять уют
Что вызывает дрожь на Луне: ответ оказался на поверхности
Города СССР. Какие были самые морские?
Невесомый финиш и никакой маски: эта тональная основа — твой выбор
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.