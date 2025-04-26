Больше не вернутся: виды, уничтоженные охотничьими инстинктами домашних кошек

3:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Свободно гуляющие по природным территориям домашние кошки кажутся безобидными. Однако их влияние на окружающую среду вызывает серьёзные опасения среди экологов. Несмотря на своё милое поведение дома, за пределами жилища кошки превращаются в разрушительную силу для дикой природы.

Фото: commons.wikimedia.org by Marc Evans, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ полосатая кошка

Идеальный хищник в несовершенной экосистеме

Крупные дикие кошки, такие как ягуары и пумы, веками регулировали численность своих жертв и поддерживали баланс в природе. Ягуару требуется территория свыше 20 км², пуме — не менее 11 км². Их роль — быть естественными контролёрами популяций.

Домашние кошки, выпущенные на свободу, этот баланс разрушают. Они охотятся не по необходимости, а следуя инстинкту. По всему миру кошки ежегодно уничтожают миллиарды животных и стали причиной вымирания как минимум 33 видов.

Тревожная статистика: от США до Бразилии

В США кошки ежегодно убивают около 2,4 млрд птиц и более 12 млрд мелких млекопитающих.

В Бразилии популяция домашних кошек стремительно растёт и уже превышает 29 миллионов особей. При этом большинство кошек имеют доступ к улицам и природным зонам, угрожая местной фауне. Например, в штате Санта-Катарина на 1,2 млн домашних кошек приходится всего несколько тысяч диких представителей семейства кошачьих.

Чем опасны бродячие кошки для природы

Домашние кошки конкурируют за пищу с дикими хищниками, охотятся на птиц, рептилий и земноводных. Их численное превосходство и поддержка со стороны человека дают им преимущества, приводя к вытеснению местных видов. Кошки охотятся группами, нарушая естественный баланс экосистем.

Болезни: скрытая угроза

Помимо хищничества, бродячие кошки переносят болезни и паразитов: токсоплазмоз, кошачью лейкемию, клещей и гельминтов. Эти заболевания подрывают здоровье местных животных, снижая их выживаемость и ещё сильнее ослабляя экосистему.

Реальные последствия: исчезновение видов

Исчезновение мелких млекопитающих, рептилий и птиц из-за охоты кошек влечёт за собой разрушение всей пищевой цепи. Нарушение воспроизводства одних видов приводит к обеднению биологического разнообразия и серьёзным экологическим сдвигам.

Почему проблема замалчивается

Многие люди недооценивают экологическую угрозу, считая кошек «естественной частью природы». Отсутствие широкой экологической осведомлённости тормозит принятие эффективных мер. Даже государственные природоохранные агентства зачастую не учитывают влияние домашних кошек на охраняемые территории.

Что можно изменить

Чтобы остановить разрушение биоразнообразия, необходимо:

Повышать экологическую грамотность с раннего возраста,

Усиливать контроль за популяцией бездомных животных через стерилизацию,

Пропагандировать ответственное содержание кошек в домашних условиях.

Ограничивая свободный выход домашних кошек в природу, можно сохранить бесценное биоразнообразие для будущих поколений.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

