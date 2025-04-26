Собаки, которые прилипают к сердцу: однажды выбрав, не отпустят уже никогда

3:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки покоряют наши сердца быстрее, чем мы успеваем это осознать. Их любовь искренняя и безоговорочная, а время, проведённое рядом с ними, становится одним из самых ценных подарков жизни. Но есть породы, чья преданность выходит на совершенно особенный уровень.

Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Счастливый лабрадор

"Крепкая связь с собакой строится на постоянном положительном обучении и тёплом опыте общения", — объясняет эксперт по поведению собак Салли Гроттини.

Хотя любая собака может стать преданным другом, эти четыре породы особенно известны своей глубокой привязанностью.

Лабрадор-ретривер: вечный спутник сердца

Лабрадоры не просто обожают своих хозяев — они стремятся быть рядом в любой момент.

"Их привязанность проявляется буквально в желании всегда касаться человека", — говорит Гроттини.

Даже сидя на диване, лабрадор найдёт способ прижаться поближе.

Благодаря лёгкости в обучении и душевной теплоте, лабрадоры идеально подходят для роли служебных и компаньонских собак.

Характер: любящий, общительный, активный

Рост: 54-62 см

Вес: 25-36 кг

Продолжительность жизни: 11-13 лет

Ньюфаундленд: нежный гигант с инстинктом защитника

Эти большие добряки известны не только своими навыками спасения на воде. Ньюфаундленды создают прочные семейные узы, проявляя внимательность даже в повседневной жизни.

"Мой собственный ньюфаундленд физически оттаскивал меня от неудобных ситуаций", — делится Гроттини.

Они обладают уникальной способностью чувствовать угрозу и беречь своего человека.

Характер: милый, нежный, преданный

Рост: 66-71 см

Вес: 45-68 кг

Продолжительность жизни: 9-10 лет

Бельгийская овчарка: незаметный телохранитель

Многие не слышали об этой породе, но их чувствительность и преданность впечатляют.

"Бельгийская овчарка быстро учится через позитивное подкрепление и прирождённо защищает свою семью", — говорит эксперт.

ни отлично справляются с ролью не только компаньона, но и заботливого защитника.

Характер: преданный, заботливый, умный

Рост: 56-66 см

Вес: 20-34 кг

Продолжительность жизни: 12-14 лет

Золотистый ретривер: вечный источник радости

Золотистые ретриверы славятся своим бесконечным дружелюбием и лёгкостью в общении.

"Они следуют за хозяевами буквально по пятам, не желая упустить ни одной секунды рядом", — рассказывает Гроттини.

Любовь к людям сочетается у них с желанием радовать и играть, превращая каждое мгновение в праздник.

Характер: ласковый, дружелюбный, радостный

Рост: 54-61 см

Вес: 25-34 кг

Продолжительность жизни: 10-12 лет

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

