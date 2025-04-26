Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как выйти из сидячего образа жизни и сделать физические упражнения привычкой: 5 простых советов
Дракон, спрятанный в камне 240 миллионов лет, оказался живее всех мифов и легенд
Безопасный загар: секрет правильной дозы витамина D
Татьяна Плаксина на пути к замужеству: почему Любовь Успенская пока не хочет знакомиться с её возлюбленным?
Эти тёплые месяцы наиболее выгодные для отпуска: так вы мало потеряете в зарплате
Ипотека на минимум: почему короткие сроки — это выгодно
Выращивание микрозелени: все, что нужно для здорового рациона прямо на подоконнике
В полку прибыло: Обломов* признан иноагентом
Район-призрак в Рио ожил: место, где каждая брусчатка помнит больше, чем учебники истории

Собаки, которые прилипают к сердцу: однажды выбрав, не отпустят уже никогда

3:10
Зоосфера

Собаки покоряют наши сердца быстрее, чем мы успеваем это осознать. Их любовь искренняя и безоговорочная, а время, проведённое рядом с ними, становится одним из самых ценных подарков жизни. Но есть породы, чья преданность выходит на совершенно особенный уровень.

Счастливый лабрадор
Фото: Wikipedia by Pixabay, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Счастливый лабрадор

"Крепкая связь с собакой строится на постоянном положительном обучении и тёплом опыте общения", — объясняет эксперт по поведению собак Салли Гроттини.

Хотя любая собака может стать преданным другом, эти четыре породы особенно известны своей глубокой привязанностью.

Лабрадор-ретривер: вечный спутник сердца

Лабрадоры не просто обожают своих хозяев — они стремятся быть рядом в любой момент.

"Их привязанность проявляется буквально в желании всегда касаться человека", — говорит Гроттини.

Даже сидя на диване, лабрадор найдёт способ прижаться поближе.
Благодаря лёгкости в обучении и душевной теплоте, лабрадоры идеально подходят для роли служебных и компаньонских собак.

  • Характер: любящий, общительный, активный
  • Рост: 54-62 см
  • Вес: 25-36 кг
  • Продолжительность жизни: 11-13 лет

Ньюфаундленд: нежный гигант с инстинктом защитника

Эти большие добряки известны не только своими навыками спасения на воде. Ньюфаундленды создают прочные семейные узы, проявляя внимательность даже в повседневной жизни.

"Мой собственный ньюфаундленд физически оттаскивал меня от неудобных ситуаций", — делится Гроттини.

Они обладают уникальной способностью чувствовать угрозу и беречь своего человека.

  • Характер: милый, нежный, преданный
  • Рост: 66-71 см
  • Вес: 45-68 кг
  • Продолжительность жизни: 9-10 лет

Бельгийская овчарка: незаметный телохранитель

Многие не слышали об этой породе, но их чувствительность и преданность впечатляют.

"Бельгийская овчарка быстро учится через позитивное подкрепление и прирождённо защищает свою семью", — говорит эксперт.

ни отлично справляются с ролью не только компаньона, но и заботливого защитника.

  • Характер: преданный, заботливый, умный
  • Рост: 56-66 см
  • Вес: 20-34 кг
  • Продолжительность жизни: 12-14 лет

Золотистый ретривер: вечный источник радости

Золотистые ретриверы славятся своим бесконечным дружелюбием и лёгкостью в общении.

"Они следуют за хозяевами буквально по пятам, не желая упустить ни одной секунды рядом", — рассказывает Гроттини.

Любовь к людям сочетается у них с желанием радовать и играть, превращая каждое мгновение в праздник.

  • Характер: ласковый, дружелюбный, радостный
  • Рост: 54-61 см
  • Вес: 25-34 кг
  • Продолжительность жизни: 10-12 лет

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Авто
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя Аудио 
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей
Недвижимость
Секрет удобных домов в Швеции — всё начинается с прихожей Аудио 
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь
Здоровье
6 утренних привычек, которые могут реально продлить вашу жизнь Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Последние материалы
Татьяна Плаксина на пути к замужеству: почему Любовь Успенская пока не хочет знакомиться с её возлюбленным?
Эти тёплые месяцы наиболее выгодные для отпуска: так вы мало потеряете в зарплате
Ипотека на минимум: почему короткие сроки — это выгодно
Выращивание микрозелени: все, что нужно для здорового рациона прямо на подоконнике
В полку прибыло: Обломов* признан иноагентом
Район-призрак в Рио ожил: место, где каждая брусчатка помнит больше, чем учебники истории
Нефтяной прорыв под прикрытием: как иностранные суда помогли России достичь 423 тыс. тонн
Кухня СССР. Существовал ли советский фастфуд?
Агония проигравших: Германия запретила флаги СССР и РФ
Устали возиться с рассадой? Томаты можно вырастить без неё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.