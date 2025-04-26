Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Устали возиться с рассадой? Томаты можно вырастить без неё
Как угробить коробку за 30 тысяч километров: одна ошибка водителя
Кариес атакует незаметно: как спасти зубы до первых симптомов
Метрополь, Прага, Арагви: легенды советского премиального общепита
5 лучших упражнений для красивых ягодиц: даже в спортзал можно не ходить
Редеют волосы — не паникуй: разбираемся, что делать и чем помочь
Люся Чеботина отмечает день рождения на сцене: певица заработает за концерт целое состояние — цифры зашкаливают
Майские мошенники: как не стать жертвой фейковых скидок и аренды жилья
Удиви друзей незабываемым шашлыком: лучшие виды рыбы для жарки на мангале

Когда кошка вдруг превращается в дикого зверя: рабочие способы вернуть ей спокойствие

2:29
Зоосфера

Кошачье волнение может быть умилительным, когда связано с игрой, но превращается в проблему, когда стресс берёт верх. Понимание причин и правильные действия помогут избежать травм и вернуть питомцу спокойствие.

Кошка кричит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка кричит

Как понять, что кошка испытывает стресс

Стресс у кошек часто возникает из-за неожиданного события: поездки в машине, визита к ветеринару, появления нового человека в доме. В ответ питомец может шипеть, плеваться, вздыбить шерсть и выгибать спину.

Если кошка ведёт себя гиперактивно — бесконечно бегает, прыгает, лезет вверх и конфликтует с окружающими, — она может страдать от переизбытка энергии.

На другом полюсе — кошка, отказавшаяся от игр, изменившая пищевые привычки, царапающая и нападающая без видимой причины. Постоянное мяуканье, чрезмерное вылизывание и метки мочой тоже могут указывать на хронический стресс.

Что делать, если кошка проявляет агрессию

Если волнение связано с конкретной ситуацией, самое лучшее — оставить кошку в покое и дать ей время успокоиться. Если требуется её переместить, аккуратно заверните животное в большое полотенце — так вы избежите травм. Маленьких котят можно брать за шкирку, как это делает их мать.
Ни крики, ни наказания не помогут — наоборот, они только усилят агрессию.

Если проблема носит хронический характер, важно создать питомцу безопасную и предсказуемую среду: больше укромных мест, игрушек, когтеточек и регулярный распорядок дня помогут стабилизировать его поведение.

Натуральные средства для снятия стресса

Чтобы помочь кошке расслабиться, можно использовать натуральные методы:

  • Феромоны в диффузорах или спреях, которые создают атмосферу спокойствия.

  • Эфирные масла (с осторожностью и под контролем ветеринара).

  • Ошейники из натуральных материалов, пропитанные успокаивающими веществами.

  • Пищевые добавки с альфа-казозепином — молочным белком, помогающим снизить уровень тревоги.

Когда стоит обратиться к ветеринару

Если домашние методы не приносят результатов, обязательно проконсультируйтесь со специалистом по поведению животных. Иногда гиперактивность или тревожность могут скрывать более серьёзные проблемы, требующие профессиональной помощи.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете
Туризм
Это озеро в США поглотило десятки жизней — и вы точно его знаете Аудио 
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить
Домашние животные
Маленькие, но организованные: что они ищут у вас дома и как их остановить Аудио 
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Еда и рецепты
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке Аудио 
Популярное
Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя

Жители Нью-Йорка обвели радары вокруг пальца — буквально украсили их цветами. Что это: протест или преступление?

Цветы вместо штрафов: водители придумали способ временно вывести камеры из строя
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Минус живот и минус усталость: напиток, который делает два дела сразу
Новое открытие в биологии: в клетке обнаружили скрытый защитный механизм
Масло по цене машины: рассказываем, сколько стоит быть владельцем Bugatti
Ока против Таврии. Кто победит в баттле советских малолитражек? Дмитрий Плотников Секрет топливной экономии: какой кроссовер 2025 года превзошёл всех по расходу топлива — цифры удивят Игорь Буккер Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев
Это растение красивее туи и не требует сложного ухода
Когда сажать помидоры в 2025 году — вот идеальные дни по лунному календарю
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Канцерогены на обед: блюдо, которое лучше выбросить, чем подогреть в микроволновке
Последние материалы
Устали возиться с рассадой? Томаты можно вырастить без неё
Как угробить коробку за 30 тысяч километров: одна ошибка водителя
Кариес атакует незаметно: как спасти зубы до первых симптомов
Когда кошка вдруг превращается в дикого зверя: рабочие способы вернуть ей спокойствие
Метрополь, Прага, Арагви: легенды советского премиального общепита
5 лучших упражнений для красивых ягодиц: даже в спортзал можно не ходить
Редеют волосы — не паникуй: разбираемся, что делать и чем помочь
Люся Чеботина отмечает день рождения на сцене: певица заработает за концерт целое состояние — цифры зашкаливают
Майские мошенники: как не стать жертвой фейковых скидок и аренды жилья
Удиви друзей незабываемым шашлыком: лучшие виды рыбы для жарки на мангале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.