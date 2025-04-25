Черепаха стала мамой в 100 лет: редкое чудо природы

2:00 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Стать родителем в сто лет — звучит невероятно. Но именно это сделала галапагосская черепаха по имени Мамочка (Mommy), которая впервые стала мамой почти в вековом возрасте.

Фото: commons.wikimedia.org by Simon Tonge, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Слоновая черепаха

Мамочка живёт в зоопарке Филадельфии с 1932 года и принадлежит к исчезающему подвиду черепах Западного Санта-Круса. На свет появились уже четверо малышей — и это только начало.

Почему это так важно

Галапагосские черепахи — самые крупные на планете. Они могут прожить в неволе свыше 170 лет. Однако с XIX века их популяция стремительно сокращалась из-за охоты и появления инвазивных видов. Сегодня в дикой природе сохранилось около 20 тысяч особей всех подвидов, но черепахи Западного Санта-Круса находятся на грани исчезновения.

Поэтому каждый новый детеныш — бесценный вклад в спасение вида.

Долгий путь к материнству

История Мамочки — история терпения и надежды.

В 2020 году в зоопарк доставили самца Абраццо из Южной Каролины. Спаривание прошло успешно, но первые три кладки яиц оказались нежизнеспособными. Только четвёртая попытка, в ноябре 2024 года, принесла результат — начали вылупляться черепашата.

Как определяют пол черепах

Интересный факт: пол галапагосских черепах зависит от температуры инкубации. Чтобы получить равное количество самцов и самок, сотрудники зоопарка специально разделили 16 яиц на две группы. Пока вылупились четыре самочки, остальные малыши ещё ожидаются — процесс растягивается на месяцы.

На данный момент во всех зоопарках США содержатся всего 44 черепахи этого подвида. Новое поколение — это настоящий успех для программы сохранения уникальных животных.

Уточнения

Черепа́хи (лат. Testudines) — отряд пресмыкающихся, один из четырёх современных отрядов этого класса.

