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Не шутка и не страшилка: как домашний любимец может довести до больницы

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Зоосфера

Пропущенная вакцинация от бешенства у питомца может стать настоящей угрозой не только для него самого, но и для окружающих. Это смертельно опасное заболевание передаётся через слюну заражённого животного — чаще всего при укусе, царапинах или попадании слюны на слизистую и раны.

Злая собака
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Злая собака

Особенность бешенства в том, что оно поражает центральную нервную систему. Для человека ещё возможно лечение, если вовремя обратиться за помощью. А вот у животных исход, к сожалению, всегда фатальный.

Что делать, если ваш питомец укусил человека или другое животное

Ситуация, когда животное укусило или подралось, требует немедленных действий:

  • Наблюдение у ветеринара. Питомца нужно срочно отвезти в клинику и оставить под наблюдением на 10 дней. Это поможет исключить заражение.

  • Вакцинация после карантина. Если за этот срок животное не проявит признаков болезни, его необходимо привить.

  • Изоляция. После наблюдения питомец должен находиться в отдельном помещении ещё 30 дней.

  • Если животное погибло. Об этом необходимо сразу сообщить ветеринару — это важно для эпидемиологической безопасности.

Осмотр необходим и человеку

Если пострадал человек, он тоже должен обратиться к врачу. Даже минимальный контакт со слюной — повод для медосмотра.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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