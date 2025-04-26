Не шутка и не страшилка: как домашний любимец может довести до больницы

Пропущенная вакцинация от бешенства у питомца может стать настоящей угрозой не только для него самого, но и для окружающих. Это смертельно опасное заболевание передаётся через слюну заражённого животного — чаще всего при укусе, царапинах или попадании слюны на слизистую и раны.
Особенность бешенства в том, что оно поражает центральную нервную систему. Для человека ещё возможно лечение, если вовремя обратиться за помощью. А вот у животных исход, к сожалению, всегда фатальный.
Ситуация, когда животное укусило или подралось, требует немедленных действий:
Наблюдение у ветеринара. Питомца нужно срочно отвезти в клинику и оставить под наблюдением на 10 дней. Это поможет исключить заражение.
Вакцинация после карантина. Если за этот срок животное не проявит признаков болезни, его необходимо привить.
Изоляция. После наблюдения питомец должен находиться в отдельном помещении ещё 30 дней.
Если животное погибло. Об этом необходимо сразу сообщить ветеринару — это важно для эпидемиологической безопасности.
Если пострадал человек, он тоже должен обратиться к врачу. Даже минимальный контакт со слюной — повод для медосмотра.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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