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Нет часов — но точность поразительная: как кошки чувствуют время

1:56
Зоосфера

Кажется волшебством, но кошки почти безошибочно чувствуют, когда вы вернётесь с работы, встанете утром или подойдёт время обеда. И нет, они не умеют читать часы — но у них есть кое-что получше.

Эльф
Фото: Канал t.me/cosmospet by Скриншот канала t.me/cosmospet, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Эльф

Как кошки чувствуют время

У пушистых — свои "часы", в основе которых наблюдение, инстинкты и биологические ритмы. Они живут не по минутам, а по сигналам из окружающего мира и… от вас.

Что помогает котам быть "вовремя"

Вы — главный ориентир

Кошки внимательно следят за привычками хозяев. Они запоминают:

  • Во сколько звенит будильник

  • Когда вы варите кофе

  • Какой звук издают ключи, когда вы уходите

По этим мелочам они выстраивают своё расписание, как бы подстраивая свою жизнь под вашу.

Свет, звуки, биоритмы

Кошки улавливают малейшие изменения освещения. Их пик активности — на рассвете и в сумерках, как у диких предков.
А ещё они ориентируются по звукам: шум машин, лай собак, голоса школьников во дворе — всё это для них как "био-часы".

Внутренний таймер

Кошки обладают циркадными ритмами, как и люди. Они чувствуют голод, сонливость, необходимость в активности по внутренним сигналам, независимо от времени суток.

Когда режим нарушается

Любая перемена — стресс. Переезд, смена графика или даже отпуск могут привести к:

  • беспокойству

  • потере аппетита

  • проблемам со сном и пищеварением

Как помочь питомцу адаптироваться

  • Меняйте распорядок постепенно

  • Создайте комфортное и предсказуемое пространство

  • Поддерживайте режим игр и ласки

  • При необходимости используйте феромоны и давайте кошке больше внимания

Помните: для кошки стабильность — как для нас время. Уважайте её "часы" — и она будет спокойна и счастлива рядом с вами.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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