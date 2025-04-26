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Не просто ласка: зачем кошка просит почесать ей лоб

1:57
Зоосфера

Наверняка вы замечали: стоит вам протянуть руку к любимцу, как он тут же подставляет голову, лоб, щёки. Некоторые прямо-таки силой трутся о ладонь или мебель, стараясь почесаться как можно усерднее. Почему кошки так обожают, когда им чешут именно эти места? Всё гораздо глубже, чем просто "приятно".

Кошка спит
Фото: Designed by Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Кошка спит

1. Связь с мамой

С первых дней жизни кошка-мама вылизывает котят, особенно мордочку и голову. Легкое надавливание языком при этом даёт ощущение комфорта и защищённости. Эти воспоминания сохраняются на уровне инстинктов — и взрослые кошки продолжают искать тот же контакт.

2. Места с метками

На голове, лбу и щеках находятся специальные железы. Они выделяют особый запах, которым кошка "отмечает" то, что считает своим. Когда она трётся об вас — она буквально говорит: "Ты — мой". А ещё, смешивая ваш запах со своим, она чувствует себя спокойнее.

3. Не всё можно почесать самой

Да, кошки гибкие, но даже они не всесильны. Некоторые участки, вроде лба, остаются труднодоступными. Поэтому, когда вы помогаете, это не только приятно, но и удобно. Такой массаж ещё и расслабляет.

4. Проявление привязанности

Вылизывание друг друга — обычное поведение у кошек, живущих в хороших отношениях. То же самое они повторяют с людьми, подставляя голову для ласки. Это доверие, дружба и знак того, что вы для неё - "свой".

5. Аромат как терапия

Ваш запах — надёжный ориентир. В моменты тревоги или волнения кошка ищет ваше внимание. Поглаживания головы помогают ей расслабиться, вернуться в зону комфорта и почувствовать безопасность.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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