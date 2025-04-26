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Яд работает по-разному: как кошки обходят смертельную ловушку

1:57
Зоосфера

Каждый год в Австралии сотни питомцев становятся жертвами укусов змей. Но статистика удивляет: кошки выживают почти в два раза чаще, чем собаки. Удивительно, но факт — без противоядия 66% кошек справляются с укусом восточной коричневой змеи, тогда как собак — лишь 31%. Что же делает пушистых охотников выносливее?

Бенгальская кошка
Фото: flickr. com by Rosana Prada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бенгальская кошка

Всё дело в крови

Учёные Университета Квинсленда провели уникальный эксперимент: с помощью коагуляционного анализатора они изучили, как яды действуют на кровь собак, кошек и даже людей. Оказалось, что у собак яд разрушает свёртывание значительно быстрее — кровь просто не успевает сопротивляться. У кошек этот процесс замедлен, и это даёт шанс на спасение.

Изначально быстрая свёртываемость у собак — не недостаток, но при укусе ядовитой змеи она оборачивается смертельным риском. Симптомы у псов развиваются почти мгновенно: внутренние кровотечения, шок, отказ органов.

Осторожность — спасение

Кошки не только физиологически устойчивее. Они ведут себя иначе: редко подставляют под угрозу морду или рот, часто "заговаривают" змею лапой. А главное — после укуса не мечутся, а замирают. У собак всё наоборот: суета разгоняет яд по телу за минуты.

Что делать хозяевам

Если питомца укусила змея — ни секунды промедления. Особенно если это собака. Даже пара минут может стоить жизни.
Профилактика тоже важна:

  • Не пускайте животных в высокую траву и под камни.

  • Обучайте избегать подозрительных объектов.

  • Всегда держите контакты ветеринара под рукой.

Этот вывод полезен не только для жителей Австралии. Ядовитые змеи встречаются по всему миру, а знания могут спасти жизнь вашему любимцу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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