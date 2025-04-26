Кошка чешется и линяет? Виноват не сезон, а ваша невнимательность

Вы замечали у своей кошки свалявшуюся шерсть? Колтуны — это не просто неопрятный внешний вид. Это боль, зуд и реальные проблемы со здоровьем. И, к сожалению, не всегда виновата порода или длина шерсти. Иногда причина — невнимание к деталям.
Даже самый пушистый кот — не автоматическая расчёска. Язык с крючочками, конечно, помогает убирать выпавшие волоски. Но при густом подшерстке этого недостаточно. Особенно у мейн-кунов, рэгдоллов, сибиряков и персов.
Без помощи хозяина шерсть сваливается, и кошка не может ни вылизаться, ни спокойно лежать. А ещё - заглатывает клубки шерсти, что ведёт к рвоте, запорам и иногда к операции.
Под ними скапливаются грязь, сало, отмершие клетки — всё это вызывает воспаление.
Они стягивают кожу, мешают двигаться, натирают.
Кошка может начать выгрызать узелки, травмируя себя.
А если всё запустить — шерсть может превратиться в плотный "панцирь".
Особенно страдают пожилые и крупные животные — им физически сложно ухаживать за собой.
Короткошёрстных — расчёсывать 1-2 раза в неделю.
Длинношёрстных — каждый день, особенно в линьку.
Использовать подходящие инструменты: фурминаторы, гребни, спреи и колтунорезы.
Мыть кошку нечасто и сушить насухо.
Следить за рационом — витамины и жирные кислоты влияют на качество шерсти.
Увлажнять воздух в доме.
Если колтун уже есть — не паниковать. Маленький можно аккуратно разобрать или расчесать. Тугой — обработать спреем или разрезать колтунорезом. А если совсем плотно — подстричь, но только специальными ножницами с закруглёнными концами, не рискуя порезать кожу.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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