Кошка чешется и линяет? Виноват не сезон, а ваша невнимательность

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы замечали у своей кошки свалявшуюся шерсть? Колтуны — это не просто неопрятный внешний вид. Это боль, зуд и реальные проблемы со здоровьем. И, к сожалению, не всегда виновата порода или длина шерсти. Иногда причина — невнимание к деталям.

Фото: https://www.freepik.com by timolina Кошка породы невская маскарадная

Почему кошки не справляются сами

Даже самый пушистый кот — не автоматическая расчёска. Язык с крючочками, конечно, помогает убирать выпавшие волоски. Но при густом подшерстке этого недостаточно. Особенно у мейн-кунов, рэгдоллов, сибиряков и персов.

Без помощи хозяина шерсть сваливается, и кошка не может ни вылизаться, ни спокойно лежать. А ещё - заглатывает клубки шерсти, что ведёт к рвоте, запорам и иногда к операции.

Что опасного в колтунах

Под ними скапливаются грязь, сало, отмершие клетки — всё это вызывает воспаление.

Они стягивают кожу, мешают двигаться, натирают.

Кошка может начать выгрызать узелки, травмируя себя.

А если всё запустить — шерсть может превратиться в плотный "панцирь".

Особенно страдают пожилые и крупные животные — им физически сложно ухаживать за собой.

Что делать

Короткошёрстных — расчёсывать 1-2 раза в неделю.

Длинношёрстных — каждый день, особенно в линьку.

Использовать подходящие инструменты: фурминаторы, гребни, спреи и колтунорезы.

Мыть кошку нечасто и сушить насухо.

Следить за рационом — витамины и жирные кислоты влияют на качество шерсти.

Увлажнять воздух в доме.

Если колтун уже есть — не паниковать. Маленький можно аккуратно разобрать или расчесать. Тугой — обработать спреем или разрезать колтунорезом. А если совсем плотно — подстричь, но только специальными ножницами с закруглёнными концами, не рискуя порезать кожу.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

