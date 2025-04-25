Кошка игнорирует? Значит, вы слишком стараетесь — вот что надо делать

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если кажется, что кошка к вам равнодушна и никак не идёт на контакт, возможно, вы просто… слишком стараетесь. Парадоксально, но самый действенный способ завоевать симпатию пушистого создания — это полное безразличие.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка обнимает кошку

Многие замечали: в комнате находятся несколько человек, и мурлыка уверенно направляется к тому, кто вообще не обращает на неё внимания. Почему так происходит?

Кошка ищет покой, а не внимание

Животные тонко чувствуют настроение человека. И если кто-то стремится схватить, потискать или поговорить с кошкой — это вызывает тревогу. Она чувствует вторжение в своё личное пространство. Наоборот, равнодушие и ненавязчивость вызывают у неё доверие. Кошка тянется к тому, кто не стремится её контролировать.

Откажитесь от попыток понравиться

Постарайтесь больше не делать первый шаг. Не берите кошку на руки без её желания, не сюсюкайтесь с ней, не трогайте без повода. Проявите ласку только тогда, когда она сама к вам подошла. Станьте "безопасным фоном", рядом с которым можно спокойно быть собой. Это и есть путь к доверию.

Удивительный результат

Кошка перестанет видеть в вас угрозу и начнёт проявлять интерес. Со временем — подойдёт ближе, устроится рядом или даже залезет на колени. И всё потому, что вы позволили ей выбирать — быть рядом по своей воле, а не потому, что её к этому принуждают.

Ваша задача — не мешать ей вас полюбить.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

