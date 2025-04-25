Лапы прочь от тарелки: лакомства с вашего стола превращаются в угрозу

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда собака с печальными глазами и виляющим хвостом просит угощение с вашего стола, устоять бывает почти невозможно. Но прежде чем протянуть кусочек, стоит подумать о последствиях.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака ворует еду

Слишком калорийно

Пищевые потребности собаки значительно отличаются от человеческих. К примеру, псу весом 17 кг нужно около 1150 ккал в день — это вдвое меньше, чем человеку. А в 100 г "Докторской" колбасы уже содержится 257 ккал, то есть более 20% от дневной нормы. Один "невинный" ломтик — и вот уже рацион перегружен.

Продукты с риском

Многие продукты из человеческого рациона не только избыточны по калорийности, но и попросту опасны для собаки. Например, дрожжевое тесто вызывает вздутие живота. Молочные продукты часто становятся причиной диареи, особенно у взрослых животных.

Не менее вредны снеки: чипсы, крекеры, сухарики. Избыток соли может спровоцировать рвоту, диарею, повышение температуры, а в тяжёлых случаях — даже судороги.

Рацион, который под контролем

Идеальный вариант — кормить собаку специализированным кормом. Он сбалансирован по всем показателям: калорийности, содержанию белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Такой рацион учитывает потребности питомца по возрасту, размеру, активности и даже состоянию здоровья.

Именно благодаря сбалансированному питанию удаётся избежать многих проблем — от лишнего веса до заболеваний ЖКТ. А значит, и любимец будет чувствовать себя лучше, и визитов к ветеринару станет меньше.

Уточнения

Лапа — ступня либо вся конечность у некоторых млекопитающих.

