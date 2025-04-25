Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тихая Ибица: этот пляж без баров и туалетов — один из лучших на острове
Кто ел мясо, тот и прав: как пища определяла статус и судьбу в Древней Греции
Мотоциклы СССР: ИЖ vs Урал vs Минск — кто круче?
Седина больше не застигнет врасплох: быстрые решения между окрашиваниями
Рыба с ртутью: как вкусно поужинать и не умереть
Мягкая месть природы: как привычная перекопка губит плодородие на годы вперёд
Суперфуд, о котором забыли: помогает заснуть и проснуться в хорошем настроении
Смертельная ловушка: вот что будет, если Зеленский отвернётся от поддержки США
Квартира поглощает свет — что делать, если окна не помогают

Не баловство, а контроль: кот проверяет воду лапой с серьёзной целью

Зоосфера

Каждый, у кого дома живёт кошка, наверняка хотя бы раз замечал: вроде бы обычная миска с водой, а питомец подходит и… макает в неё лапу. Вроде и пить можно сразу, но кот решает сначала всё проверить. Зачем он это делает?

Купание кошки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Купание кошки

Специалисты выделяют как минимум два интересных объяснения — оба вполне логичные и не без "кошачьей философии".

Любопытство — двигатель всего пушистого

Кошки — настоящие исследователи. Для них важно "пощупать" всё вокруг: мебель, коробки, незнакомые предметы и, конечно, воду.

Поскольку лапы, как и усы, у кошки — это органы чувств, ей важно через них "понять", с чем она имеет дело. Подушечки лап очень чувствительны, и дотрагиваясь до воды, питомец узнаёт её температуру, движение, уровень в миске. Это не баловство — это такой способ ориентироваться в пространстве.

Пробуждение охотника

Даже домашний кот — это всё ещё потомок дикого хищника. В природе охота часто начинается у воды. Именно у водоёмов животные чаще встречают потенциальную добычу.

Касаясь поверхности воды, кошка как бы "прощупывает" обстановку — насколько глубоко, есть ли в воде движение, не прячется ли кто под поверхностью. Это поведение досталось ей по наследству и, несмотря на комфортную жизнь с мисками и пледом, время от времени пробуждается.

Так что, когда в следующий раз увидите, как ваш питомец макает лапу в воду, знайте: он не капризничает — он исследует мир и проверяет его на безопасность.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Наука и техника
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти Аудио 
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы
Новости спорта
В свои 93 года он обладает телом 40-летнего мужчины: вот секрет его необычайной физической формы Аудио 
Вкусно, легко, полезно: капуста в кляре, которую можно есть каждый день
Еда и рецепты
Вкусно, легко, полезно: капуста в кляре, которую можно есть каждый день Аудио 
Популярное
6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки

Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.

6 мест в океане, которых боятся даже подводные лодки
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Нам кажется, что время есть — но Солнце уже выбрало дату своей смерти
Как подтянуть дряблую кожу за две недели: советы, которые действительно работают
Больше не нужно тратить деньги на кондиционер: охладить свой дом можно с помощью простой трубы
Сводка с фронта: Зеленский хочет достичь мира через силу, ВСУ намеренно сожгли храмовый комплекс в РФ Дмитрий Плотников Турецкий батальон прибыл в Сомали в рамках союзнических обязательств Андрей Николаев Конгрессмен Фицпатрик выстрелил посланием Путину по русским и мог начать войну с РФ Олег Володин
Автомат, отказ тормозов — что делать, когда педаль провалилась, а машина не останавливается
Кошка в квартире — скучает ли она на самом деле
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Весна начинается со сморчков: что можно, а что нельзя с ними делать
Последние материалы
Кухня СССР. Рыбные котлеты по ГОСТу образца 1979 года
Куриные сердечки — новый хит майских: вот как их замариновать
Не проскочишь: ошибки водителей в экстремальную погоду
Сводка с фронта: Зеленский хочет достичь мира через силу, ВСУ намеренно сожгли храмовый комплекс в РФ
Кто мешает Лолите Милявской? Сергей Соседов высказал своё мнение об этой загадке
Новая Антарктида: то, что показала карта, пугает даже самых спокойных
Ремонт или безденежье: как россияне планируют обновить свои квартиры в 2025 году
Один простой ингредиент в воде — и уровень сахара и холестерина под контролем: как работает инулин
Новый тренд в садоводстве: глициния в форме зонта, которая украсит любой участок
Мексика вводит новый налог для круизных пассажиров: что это значит для путешественников
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.