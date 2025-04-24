Кошки сами выбрали нас: что древние египтяне видели в кошках — и почему боялись

Домашняя кошка — один из самых миниатюрных представителей кошачьего семейства, и при этом единственный, кто стал жить рядом с человеком. Но случилось это не сразу, и уж точно — не по приказу людей.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexandr frolov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сиамская кошка

Кто кого приручил?

Часто можно услышать, что кошки "одомашнили себя сами". И в этом есть доля правды. Тысячи лет назад дикие кошки начали появляться возле человеческих поселений — там было тепло, безопасно и вдоволь пищи, вроде мышей и мелких грызунов.

Люди это быстро оценили и стали поощрять их присутствие. В отличие от собак, которых целенаправленно разводили под свои нужды, кошки оставались независимыми, и приручение шло по принципу: кто более ласковый — тот и выживает ближе к людям.

Первая встреча: как всё началось?

Считается, что первые домашние кошки произошли от североафриканской дикой кошки Felis silvestris lybica. Генетика и археология подтверждают: эти животные начали жить рядом с людьми около 10 000 лет назад на территории современного Ближнего Востока.

Старейшее захоронение человека с кошкой нашли на Кипре — они были похоронены вместе более 9500 лет назад. Позже ДНК кошек обнаруживали в Египте, Китае и даже в северной Германии — в землях, где обитали викинги. Это доказывает: кошки путешествовали с людьми на кораблях, помогая бороться с крысами.

Египетская слава

В Древнем Египте кошки были не просто любимцами — их боготворили. Богиня плодородия Бастет изображалась с кошачьей головой.

Кошек мумифицировали, хоронили рядом с хозяевами и приносили в жертву в религиозных ритуалах. Это говорит о глубоком уважении и даже страхе перед их независимой природой.

Собаки и кошки — разные истории

Хотя кошки стали частью нашей жизни 10 тысяч лет назад, собаки были с человеком гораздо дольше — от 14 до 30 тысяч лет.

При этом селекция собак всегда шла активнее: людей интересовали навыки, охрана, охота. С кошками же всё иначе — здесь больше про характер, грацию и общую харизму.

Дикие корни — не забыты

Несмотря на тысячелетия рядом с человеком, кошки до сих пор хранят свою дикую сущность. Многие живут полудикими или вовсе дикими — в лесах, на фермах, в деревнях.

Домашняя кошка легко может вернуться к своим инстинктам. Поэтому-то они такие загадочные и непредсказуемые.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов". Одни исследователи рассматривают домашнюю кошку как подвид дикой кошки, другие — как отдельный биологический вид.



Дре́вний Еги́пет (от др.-греч. Αἴγυπτος и лат. Aegyptus) — название исторического региона и культуры значительной цивилизации Древнего мира, существовавшей на северо-востоке Африки вдоль нижнего течения реки Нил. Сами древние египтяне называли свою страну Та-Кемет.

