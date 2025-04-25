Шерсть, интеллект и 10 килограммов любви: выбираем домашнего гиганта

В мире, где обычная кошка весит 4-5 кг, появляется он — мейн-кун длиной больше метра или саванна с повадками гепарда. Сегодня большие породы — не редкость, а гордость заводчиков и любимцы семей. Хотите такую? Сначала загляните в этот топ — и решите, кто покорит ваш диван.

Мейн-кун

Длина до 100 см, вес за 10 кг. Пушистый хвост, кисточки на ушах и деликатный нрав — настоящий лесной рыцарь в доме.

Норвежская лесная кошка

Шерсть отталкивает воду, тело — как у викинга. Независимая, но преданная, отлично ладит с природой и людьми.

Рэгдолл

Тряпичная кукла по имени и поведению: весит до 9 кг, но обмякает на руках, как плюшевый мишка.

Саванна

Высокие ноги, пятнистая шкура и 15 кг грации. Любит воду, игры и простор.

Чаузи

Гибкая, стройная и дикая — потомок камышового кота. Без шлейки гулять — опасно.

Сибирская кошка

Суровая внешность и нежное сердце. Отличный выбор для семьи и холодной зимы.

Турецкий ван

Купается с удовольствием, бел как снег, глаза могут быть разного цвета.

Британская короткошерстная

Спокойный плюшевый медведь. Отлично уживается с детьми и даже грызунами.

Шартрез

Голубой мех, обет молчания и редкий интеллект. Порода, с которой нельзя расслабляться — всё видит и всё запомнит.

Пикси-боб

Мини-рысь с коротким хвостом и дружелюбным нравом. Без компании скучает.

Рагамаффин

Мягкий как облако, весит до 9 кг и нуждается в ласке больше всех.