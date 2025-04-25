Шерсть, интеллект и 10 килограммов любви: выбираем домашнего гиганта

В мире, где обычная кошка весит 4-5 кг, появляется он — мейн-кун длиной больше метра или саванна с повадками гепарда. Сегодня большие породы — не редкость, а гордость заводчиков и любимцы семей. Хотите такую? Сначала загляните в этот топ — и решите, кто покорит ваш диван.
Мейн-кун
Длина до 100 см, вес за 10 кг. Пушистый хвост, кисточки на ушах и деликатный нрав — настоящий лесной рыцарь в доме.
Норвежская лесная кошка
Шерсть отталкивает воду, тело — как у викинга. Независимая, но преданная, отлично ладит с природой и людьми.
Рэгдолл
Тряпичная кукла по имени и поведению: весит до 9 кг, но обмякает на руках, как плюшевый мишка.
Саванна
Высокие ноги, пятнистая шкура и 15 кг грации. Любит воду, игры и простор.
Чаузи
Гибкая, стройная и дикая — потомок камышового кота. Без шлейки гулять — опасно.
Сибирская кошка
Суровая внешность и нежное сердце. Отличный выбор для семьи и холодной зимы.
Турецкий ван
Купается с удовольствием, бел как снег, глаза могут быть разного цвета.
Британская короткошерстная
Спокойный плюшевый медведь. Отлично уживается с детьми и даже грызунами.
Шартрез
Голубой мех, обет молчания и редкий интеллект. Порода, с которой нельзя расслабляться — всё видит и всё запомнит.
Пикси-боб
Мини-рысь с коротким хвостом и дружелюбным нравом. Без компании скучает.
Рагамаффин
Мягкий как облако, весит до 9 кг и нуждается в ласке больше всех.
Бирманская кошка
Элегантность, "носочки" на лапах и минимум "тыгыдыков". Обожает ласку, но не орёт в 3 ночи.
Простор: один неосторожный прыжок — и у вас минус ваза.
Питание: больше массы — больше белка.
Шерсть: часто длинная, требует вычёсывания.
Здоровье: большие — значит, склонны к проблемам суставов и сердца.
Общение: скучают в одиночестве. Любят людей.
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