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Шерсть, интеллект и 10 килограммов любви: выбираем домашнего гиганта

2:23
Зоосфера

В мире, где обычная кошка весит 4-5 кг, появляется он — мейн-кун длиной больше метра или саванна с повадками гепарда. Сегодня большие породы — не редкость, а гордость заводчиков и любимцы семей. Хотите такую? Сначала загляните в этот топ — и решите, кто покорит ваш диван.

Кошка породы Рэгдолл
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка породы Рэгдолл

Мягкие великаны: кто они

  1. Мейн-кун
    Длина до 100 см, вес за 10 кг. Пушистый хвост, кисточки на ушах и деликатный нрав — настоящий лесной рыцарь в доме.

  2. Норвежская лесная кошка
    Шерсть отталкивает воду, тело — как у викинга. Независимая, но преданная, отлично ладит с природой и людьми.

  3. Рэгдолл
    Тряпичная кукла по имени и поведению: весит до 9 кг, но обмякает на руках, как плюшевый мишка.

  4. Саванна
    Высокие ноги, пятнистая шкура и 15 кг грации. Любит воду, игры и простор.

  5. Чаузи
    Гибкая, стройная и дикая — потомок камышового кота. Без шлейки гулять — опасно.

  6. Сибирская кошка
    Суровая внешность и нежное сердце. Отличный выбор для семьи и холодной зимы.

  7. Турецкий ван
    Купается с удовольствием, бел как снег, глаза могут быть разного цвета.

  8. Британская короткошерстная
    Спокойный плюшевый медведь. Отлично уживается с детьми и даже грызунами.

  9. Шартрез
    Голубой мех, обет молчания и редкий интеллект. Порода, с которой нельзя расслабляться — всё видит и всё запомнит.

  10. Пикси-боб
    Мини-рысь с коротким хвостом и дружелюбным нравом. Без компании скучает.

  11. Рагамаффин
    Мягкий как облако, весит до 9 кг и нуждается в ласке больше всех.

  12. Бирманская кошка
    Элегантность, "носочки" на лапах и минимум "тыгыдыков". Обожает ласку, но не орёт в 3 ночи.

Что нужно знать до покупки

  • Простор: один неосторожный прыжок — и у вас минус ваза.

  • Питание: больше массы — больше белка.

  • Шерсть: часто длинная, требует вычёсывания.

  • Здоровье: большие — значит, склонны к проблемам суставов и сердца.

  • Общение: скучают в одиночестве. Любят людей.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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