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Кошачья любовь с последствиями: 4 способа подхватить глистов

1:58
Зоосфера

Пушистый комок на подушке, тёплое мурчание в ногах… И всё бы хорошо, если бы не одна малоприятная правда: даже самая ухоженная домашняя кошка может быть носителем паразитов, опасных для человека. Но не паникуйте — достаточно соблюдать простые правила, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями.

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Какие паразиты передаются от кошки к человеку

  • Toxocara cati и canis — круглые черви, вызывающие токсокароз. Яйца могут быть на шерсти и в лотке. У человека личинки поражают печень, лёгкие, глаза и даже мозг.

  • Giardia lamblia — лямблии, вызывающие расстройства пищеварения. Кошка может выглядеть здоровой, но быть заразной.

  • Toxoplasma gondii — токсоплазма особенно опасна для беременных, так как способна вызвать тяжёлые нарушения у плода.

Как происходит заражение

  • Погладили кошку и не помыли руки — яйца паразитов могут остаться на коже.

  • Убирали лоток без перчаток — фекалии заражённого животного опасны.

  • Кошка лизнула лицо или руки — мило, но рисковано.

  • Игры на полу, коврах, мебели — всё это может быть заражено.

Кто в зоне риска

  • Дети — чаще всего заражаются из-за привычки тянуть руки в рот.

  • Беременные женщины — из-за риска токсоплазмоза.

  • Пожилые и люди с ослабленным иммунитетом — их организм менее защищён.

Как защититься

Дегельминтизация кошки — каждые 3 месяца под наблюдением ветеринара.

Гигиена дома:

  • убирать лоток ежедневно,
  • мыть полы минимум раз в неделю,
  • дезинфицировать миски, лежанки.

Качество питания — никаких сырых продуктов.

Личная гигиена:

  • мойте руки после контакта с питомцем,
  • не разрешайте кошке лизать лицо или посуду,
  • учите детей обращаться с животными правильно.

Уточнения

Гельми́нты (в просторечии глисты́, от др.-греч. ἕλμινς — «паразитный червь», «глист») — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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