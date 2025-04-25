Кошачья любовь с последствиями: 4 способа подхватить глистов

Пушистый комок на подушке, тёплое мурчание в ногах… И всё бы хорошо, если бы не одна малоприятная правда: даже самая ухоженная домашняя кошка может быть носителем паразитов, опасных для человека. Но не паникуйте — достаточно соблюдать простые правила, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями.
Toxocara cati и canis — круглые черви, вызывающие токсокароз. Яйца могут быть на шерсти и в лотке. У человека личинки поражают печень, лёгкие, глаза и даже мозг.
Giardia lamblia — лямблии, вызывающие расстройства пищеварения. Кошка может выглядеть здоровой, но быть заразной.
Toxoplasma gondii — токсоплазма особенно опасна для беременных, так как способна вызвать тяжёлые нарушения у плода.
Погладили кошку и не помыли руки — яйца паразитов могут остаться на коже.
Убирали лоток без перчаток — фекалии заражённого животного опасны.
Кошка лизнула лицо или руки — мило, но рисковано.
Игры на полу, коврах, мебели — всё это может быть заражено.
Дети — чаще всего заражаются из-за привычки тянуть руки в рот.
Беременные женщины — из-за риска токсоплазмоза.
Пожилые и люди с ослабленным иммунитетом — их организм менее защищён.
Дегельминтизация кошки — каждые 3 месяца под наблюдением ветеринара.
Гигиена дома:
Качество питания — никаких сырых продуктов.
Личная гигиена:
Гельми́нты (в просторечии глисты́, от др.-греч. ἕλμινς — «паразитный червь», «глист») — общее название паразитических червей, обитающих в организме человека, других животных и растений, вызывающих гельминтозы.
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