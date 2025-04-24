Воздушный рекордсмен: cамый высокий полёт в мире — и его трагическая цена

Может ли птица лететь выше лайнера? Да, если это стервятник Рюппеля. В 1973 году в небе над Кот-д'Ивуаром пассажирский самолёт столкнулся с птицей… на высоте 11 километров! Один из двигателей вышел из строя, но экипаж сумел посадить машину в Абиджане. То, что нашли внутри турбины, вызвало настоящий ажиотаж в научной среде.

Фото: unsplash.com by Alex Wigan alwig64, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Птица

Птичий рекорд

Жертвой оказался стервятник Рюппеля (Gyps rueppelli) — крупнейший из грифов Африки. Его размах крыльев достигает 2,5 метра, а организм идеально приспособлен к полётам на экстремальных высотах.

Его дыхательная система настолько эффективна, что позволяет поглощать кислород даже в условиях разреженного воздуха, где большинство птиц задохнулись бы.

"Их гемоглобин способен удерживать кислород даже на высотах, где другие птицы не выживают", — отмечают специалисты.

Что произошло в тот день?

29 ноября 1973 года авиалайнер Air Ivory Coast, выполнявший рейс из Абиджана в Париж, внезапно столкнулся с чем-то в воздухе.

Один двигатель заглох, но посадка прошла благополучно. При осмотре механики обнаружили в двигателе останки птицы — и это стало сенсацией. Ведь столкновение произошло не при взлёте, а на высоте круизного полёта — около 11 000 метров!

Почему именно стервятник Рюппеля?

Из всех 23 видов грифов именно этот — чемпион по высоте. Он обитает в регионе Сахель, где термальные потоки воздуха помогают ему подниматься на невообразимые высоты.

Благодаря отличному зрению он способен высматривать пищу с километровой высоты. И да, это настоящий воздушный странник, способный парить часами без единого взмаха крыла.

Исключение или правило?

Биологи до сих пор спорят: был ли этот случай уникальным или же такие высоты под силу всем представителям вида.

Пока склоняются ко второму варианту — исключительный полёт, но не невозможный. Ведь строение тела, лёгкие и поведение этих грифов указывают на то, что природа действительно "запрограммировала" их на полёт выше всех.

Почему это важно?

Стервятники Рюппеля сегодня находятся под угрозой исчезновения. Причины — отравления, потеря среды обитания, столкновения с линиями электропередач.

Иронично, что птица, способная облететь полмира на высоте, может погибнуть из-за груды костей, обработанных пестицидами.

Уточнения

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса. Хорошо обособлена от остальных групп современных животных. Птицы обладают особым строением органов дыхания и пищеварения, что тесно связано с их способностью летать.



Респу́блика Кот-д’Ивуа́р (фр. République de Côte d'Ivoire — Берег Слоновой Кости) — государство в Западной Африке. Столица — Ямусукро (с населением 231 тыс. жителей), главный экономический и культурный центр страны — Абиджан (около 5,2 млн чел.). Официальный язык — французский, основные местные языки — дьюла, бауле, бате.

