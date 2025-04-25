Шерсть блестит, а почки страдают — как вода исподтишка вредит кошкам

Кажется, что проще — налил воду из-под крана в миску, и кот доволен. Но на самом деле это может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Ведь даже кристально прозрачная вода из крана далеко не всегда безопасна для наших пушистых друзей.
Главный "герой" — хлор, который убивает бактерии, но заодно раздражает слизистые и отпугивает кошку резким запахом. Некоторые животные из-за этого почти не пьют — а это уже риск для почек и мочевыделительной системы.
Но и это ещё не всё. В воде могут быть:
тяжёлые металлы (свинец, ртуть, медь),
нитраты и пестициды,
бактерии, особенно в застоявшейся воде.
А если миска грязная, да ещё и стоит на солнце — это просто инкубатор микробов.
Постоянное потребление загрязнённой воды может привести к:
почечной недостаточности,
камням и инфекциям в мочевом пузыре,
ослаблению иммунитета,
расстройствам ЖКТ.
1. Фильтрованную.
Фильтр уберёт хлор, тяжёлые металлы, паразитов и бактерии. Главное — регулярно менять картриджи и выбирать подходящий тип фильтра.
2. Бутилированную.
Отличный вариант при условии, что:
это вода из природного источника,
с низким содержанием натрия,
есть сертификат качества.
Кошки — привереды, поэтому:
поставьте несколько мисок в разных частях дома,
держите их подальше от лотка и еды,
выбирайте широкие, неглубокие миски, чтобы усы не мешали.
Меняйте воду каждый день, в жару — дважды. А миски мойте регулярно, желательно из стекла или керамики — они чище и безопаснее.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Мировой океан скрывает зоны, в которые не заходит даже военный флот. Почему субмарины обходят стороной целые регионы? Причины — и жуткие, и логичные.