Шерсть блестит, а почки страдают — как вода исподтишка вредит кошкам

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кажется, что проще — налил воду из-под крана в миску, и кот доволен. Но на самом деле это может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Ведь даже кристально прозрачная вода из крана далеко не всегда безопасна для наших пушистых друзей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка пьет воду

Что скрывается в водопроводной воде

Главный "герой" — хлор, который убивает бактерии, но заодно раздражает слизистые и отпугивает кошку резким запахом. Некоторые животные из-за этого почти не пьют — а это уже риск для почек и мочевыделительной системы.

Но и это ещё не всё. В воде могут быть:

тяжёлые металлы (свинец, ртуть, медь),

нитраты и пестициды,

бактерии, особенно в застоявшейся воде.

А если миска грязная, да ещё и стоит на солнце — это просто инкубатор микробов.

Чем это грозит

Постоянное потребление загрязнённой воды может привести к:

почечной недостаточности,

камням и инфекциям в мочевом пузыре,

ослаблению иммунитета,

расстройствам ЖКТ.

Какую воду лучше давать кошке

1. Фильтрованную.

Фильтр уберёт хлор, тяжёлые металлы, паразитов и бактерии. Главное — регулярно менять картриджи и выбирать подходящий тип фильтра.

2. Бутилированную.

Отличный вариант при условии, что:

это вода из природного источника,

с низким содержанием натрия,

есть сертификат качества.

Идеальный питьевой режим

Кошки — привереды, поэтому:

поставьте несколько мисок в разных частях дома,

держите их подальше от лотка и еды,

выбирайте широкие, неглубокие миски, чтобы усы не мешали.

Меняйте воду каждый день, в жару — дважды. А миски мойте регулярно, желательно из стекла или керамики — они чище и безопаснее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



