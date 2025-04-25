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Шерсть блестит, а почки страдают — как вода исподтишка вредит кошкам

1:51
Зоосфера

Кажется, что проще — налил воду из-под крана в миску, и кот доволен. Но на самом деле это может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Ведь даже кристально прозрачная вода из крана далеко не всегда безопасна для наших пушистых друзей.

Кошка пьет воду
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка пьет воду

Что скрывается в водопроводной воде

Главный "герой" — хлор, который убивает бактерии, но заодно раздражает слизистые и отпугивает кошку резким запахом. Некоторые животные из-за этого почти не пьют — а это уже риск для почек и мочевыделительной системы.

Но и это ещё не всё. В воде могут быть:

  • тяжёлые металлы (свинец, ртуть, медь),

  • нитраты и пестициды,

  • бактерии, особенно в застоявшейся воде.

А если миска грязная, да ещё и стоит на солнце — это просто инкубатор микробов.

Чем это грозит

Постоянное потребление загрязнённой воды может привести к:

  • почечной недостаточности,

  • камням и инфекциям в мочевом пузыре,

  • ослаблению иммунитета,

  • расстройствам ЖКТ.

Какую воду лучше давать кошке

1. Фильтрованную.

Фильтр уберёт хлор, тяжёлые металлы, паразитов и бактерии. Главное — регулярно менять картриджи и выбирать подходящий тип фильтра.

2. Бутилированную.

Отличный вариант при условии, что:

  • это вода из природного источника,

  • с низким содержанием натрия,

  • есть сертификат качества.

Идеальный питьевой режим

Кошки — привереды, поэтому:

  • поставьте несколько мисок в разных частях дома,

  • держите их подальше от лотка и еды,

  • выбирайте широкие, неглубокие миски, чтобы усы не мешали.

Меняйте воду каждый день, в жару — дважды. А миски мойте регулярно, желательно из стекла или керамики — они чище и безопаснее.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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