Весна приносит не только тепло: чем она грозит вашей кошке

Весна кажется безобидной только на первый взгляд. Для кошек это один из самых рискованных сезонов: активизируются паразиты, повышается угроза заражения опасными заболеваниями. Причем под ударом не только уличные, но и домашние питомцы, которых вывозят на дачи или просто пускают погулять на балкон.
С наступлением тепла у кошек чаще диагностируют:
"Одним из самых распространенных у кошек заболеваний является мочекаменная болезнь. Поэтому важно заранее профилактировать его, не дожидаясь обострения", — объясняет ветеринар Александр Васильев.
С наступлением весны просыпаются и главные враги кошек — клещи и комары. Через их укусы передаются такие заболевания, как:
"Владельцы животных иногда считают, что укусов клещей стоит бояться летом. Но клещи просыпаются весной, а иногда ранней весной, если температура воздуха высокая", — предупреждает эксперт.
Признаки пироплазмоза: вялость, высокая температура, тёмная моча, изменение цвета слизистых.
Боррелиоз может долго не проявляться, но затем возникают хромота, одышка, рвота и общее истощение — сообщает URA. RU.
Гемобартонеллез, он же инфекционная анемия, сопровождается бледностью слизистых, слабостью и лихорадкой.
Профилактика у всех одна: не допускать самовыгула, использовать капли, ошейники и спреи, регулярно осматривать животное после прогулки. Вакцинация — обязательна.
"При первых признаках нужно обратиться в ветклинику. Затягивать лечение животных при таких заболеваниях крайне опасно", — подчеркивает Васильев.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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