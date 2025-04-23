Весна приносит не только тепло: чем она грозит вашей кошке

Весна кажется безобидной только на первый взгляд. Для кошек это один из самых рискованных сезонов: активизируются паразиты, повышается угроза заражения опасными заболеваниями. Причем под ударом не только уличные, но и домашние питомцы, которых вывозят на дачи или просто пускают погулять на балкон.

Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка кричит

Весенние болезни: на что обратить внимание

С наступлением тепла у кошек чаще диагностируют:

гиповитаминоз — из-за скудного или несбалансированного питания;

конъюнктивит — реакция на пыльцу и пыль;

экзему — чаще у животных с длинной шерстью и нервным темпераментом;

хейлетиоз — паразитарное заболевание кожи;

мочекаменную болезнь — одну из самых распространённых проблем у домашних кошек.

"Одним из самых распространенных у кошек заболеваний является мочекаменная болезнь. Поэтому важно заранее профилактировать его, не дожидаясь обострения", — объясняет ветеринар Александр Васильев.

Почему укусы клещей и комаров так опасны

С наступлением весны просыпаются и главные враги кошек — клещи и комары. Через их укусы передаются такие заболевания, как:

боррелиоз — поражает суставы и нервную систему;

гемобартонеллез — вызывает анемию;

пироплазмоз — разрушает эритроциты;

дирофиляриоз — сердечные гельминты;

лейшманиоз — опасен для кожи и внутренних органов.

"Владельцы животных иногда считают, что укусов клещей стоит бояться летом. Но клещи просыпаются весной, а иногда ранней весной, если температура воздуха высокая", — предупреждает эксперт.

Как распознать и предотвратить болезни

Признаки пироплазмоза: вялость, высокая температура, тёмная моча, изменение цвета слизистых.

Боррелиоз может долго не проявляться, но затем возникают хромота, одышка, рвота и общее истощение — сообщает URA. RU.

Гемобартонеллез, он же инфекционная анемия, сопровождается бледностью слизистых, слабостью и лихорадкой.

Профилактика у всех одна: не допускать самовыгула, использовать капли, ошейники и спреи, регулярно осматривать животное после прогулки. Вакцинация — обязательна.

Еще весенние угрозы

Отравления — кошки на дачах подбирают остатки еды, "вызревшие" под снегом.

Падения из окон — охотясь на птиц, животные часто теряют равновесие. Спасет только специальная сетка — не москитная, а "антикошачья".

"При первых признаках нужно обратиться в ветклинику. Затягивать лечение животных при таких заболеваниях крайне опасно", — подчеркивает Васильев.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

