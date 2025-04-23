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Весна приносит не только тепло: чем она грозит вашей кошке

Зоосфера » Кошки

Весна кажется безобидной только на первый взгляд. Для кошек это один из самых рискованных сезонов: активизируются паразиты, повышается угроза заражения опасными заболеваниями. Причем под ударом не только уличные, но и домашние питомцы, которых вывозят на дачи или просто пускают погулять на балкон.

Кошка кричит
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка кричит

Весенние болезни: на что обратить внимание

С наступлением тепла у кошек чаще диагностируют:

  • гиповитаминоз — из-за скудного или несбалансированного питания;
  • конъюнктивит — реакция на пыльцу и пыль;
  • экзему — чаще у животных с длинной шерстью и нервным темпераментом;
  • хейлетиоз — паразитарное заболевание кожи;
  • мочекаменную болезнь — одну из самых распространённых проблем у домашних кошек.

"Одним из самых распространенных у кошек заболеваний является мочекаменная болезнь. Поэтому важно заранее профилактировать его, не дожидаясь обострения", — объясняет ветеринар Александр Васильев.

Почему укусы клещей и комаров так опасны

С наступлением весны просыпаются и главные враги кошек — клещи и комары. Через их укусы передаются такие заболевания, как:

  • боррелиоз — поражает суставы и нервную систему;
  • гемобартонеллез — вызывает анемию;
  • пироплазмоз — разрушает эритроциты;
  • дирофиляриоз — сердечные гельминты;
  • лейшманиоз — опасен для кожи и внутренних органов.

"Владельцы животных иногда считают, что укусов клещей стоит бояться летом. Но клещи просыпаются весной, а иногда ранней весной, если температура воздуха высокая", — предупреждает эксперт.

Как распознать и предотвратить болезни

Признаки пироплазмоза: вялость, высокая температура, тёмная моча, изменение цвета слизистых.

Боррелиоз может долго не проявляться, но затем возникают хромота, одышка, рвота и общее истощение — сообщает URA. RU.

Гемобартонеллез, он же инфекционная анемия, сопровождается бледностью слизистых, слабостью и лихорадкой.

Профилактика у всех одна: не допускать самовыгула, использовать капли, ошейники и спреи, регулярно осматривать животное после прогулки. Вакцинация — обязательна.

Еще весенние угрозы

  • Отравления — кошки на дачах подбирают остатки еды, "вызревшие" под снегом.
  • Падения из окон — охотясь на птиц, животные часто теряют равновесие. Спасет только специальная сетка — не москитная, а "антикошачья".

"При первых признаках нужно обратиться в ветклинику. Затягивать лечение животных при таких заболеваниях крайне опасно", — подчеркивает Васильев.

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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