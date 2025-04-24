Шерсть дыбом, когти в дело: как кошки предсказывают погоду точнее прогноза

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если кошка внезапно замирает, пристально глядя в стену, или начинает метаться по квартире перед грозой — это не каприз, а инстинктивная реакция. Домашние кошки обладают поразительной чувствительностью к переменам погоды.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка ночью

Усы, вибрации и инфразвук

Главный "датчик" кошки — это её усы, вибриссы. Они улавливают малейшие колебания воздуха, фиксируя даже едва заметные изменения давления и влажности. Перед дождём шерсть питомца может наэлектризоваться, вызывая зуд и беспокойство — отсюда и навязчивое вылизывание.

Кошки также способны слышать инфразвук, который сопровождает зарождение шторма. Эти низкие частоты возникают задолго до грома — за десятки километров от эпицентра. Поэтому питомец может начать суетиться или прятаться ещё до того, как на горизонте появятся тучи.

Осторожность с пола

Некоторые кошки прячутся вовсе не от грома, а потому что их лапы улавливают вибрации, передающиеся через пол. Движение воздуха, приближение порывов ветра — всё это чувствуется на подушечках лап гораздо раньше, чем человек откроет прогноз погоды.

Инстинкты и поведение

Иногда кошка неожиданно начинает точить когти об обои или мебель. Это тоже может быть связано с погодой — животное инстинктивно "обновляет инструменты", готовясь к возможным переменам. Поведение, которое кажется странным, на самом деле может быть способом адаптации к изменениям среды.

Кошки и моряки

В прошлом моряки брали кошек на борт не только для охоты на крыс. Поведение животного служило ориентиром: если кошка поджимала лапы и становилась тревожной — это могло предвещать шторм. Живые "барометры" нередко спасали экипаж, давая сигнал раньше, чем начинали греметь первые раскаты.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

