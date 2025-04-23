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Берлинская долгожительница: самая старая горилла в мире отпраздновала день рождения — узнайте её историю

1:37
Зоосфера

Fatou — не просто горилла, а настоящая легенда. В пятницу, 18 апреля, старейшее в мире животное своего вида, живущее в неволе, отпраздновало 68-летие в зоопарке Берлина. В честь дня рождения «именинница» получила особый подарок — плетёные корзины, доверху наполненные её любимыми фруктами.

Горилла в природе
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горилла в природе

История длиной в жизнь

Fatou появилась на свет в 1957 году и спустя два года — в 1959-м — прибыла в зоопарк немецкой столицы. С тех пор она стала не просто частью коллекции животных, а настоящим символом долголетия и заботы о природе. Благодаря её впечатляющему возрасту, имя Fatou давно занесено в Книгу рекордов Гиннесса.

Особенные условия для особенной дамы

Сегодня Fatou живёт в отдельной зоне — вдали от остальных обитателей. В том же зоопарке находятся ещё пять горилл, но для старейшей обитательницы созданы особые условия: тишина, покой и собственное пространство. Всё это — ради её комфорта, который в её возрасте особенно важен.

Как долго живут гориллы?

Обычно в природе представители этого вида живут 35–40 лет. Однако в условиях неволи, при хорошем уходе и стабильном питании, этот срок может значительно увеличиваться. Fatou — наглядное доказательство того, как забота человека может продлить жизнь животного в разы.

Уточнения

Гори́ллы (лат. Gorilla) — род обезьян, включающий самых крупных современных представителей отряда приматов. Впервые описан на примере западной гориллы в 1847 году американским миссионером Томасом Севиджем (англ. Thomas S. Savage).

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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