Эти собаки идеально подходят для жизни в квартире — 5 пород, которые легко уживутся с вами даже на 30 квадратах

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие думают, что жизнь в квартире — это автоматический отказ от собаки. Но на самом деле, всё наоборот: есть породы, которым тесные метры не помеха. Главное — выбрать питомца, который впишется в ваш образ жизни.

Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under Public domian Собака породы Такса в костюме

Что учесть перед выбором

Прежде чем привести щенка домой, важно оценить:

Размер — компактным собакам проще адаптироваться в ограниченном пространстве.

Темперамент — спокойные породы лучше чувствуют себя в квартире.

Уровень энергии — чем ниже активность, тем проще содержание.

Нормы дома — некоторые жилые комплексы вводят ограничения по породам и весу собак.

Когда вы всё это знаете, выбор становится осознанным — и безопасным.

Лучшие породы для жизни в квартире

Некоторые собаки будто созданы для жизни в квартире. Вот лишь несколько примеров:

Французский бульдог — тихий, нежный и не требует долгих прогулок.

Мопс — ласковый, обожает быть рядом и прекрасно чувствует себя в небольшом пространстве.

Ши-тцу — спокойный и домашний, любит уют и внимание.

Такса — игривая и общительная, но не нуждается в большом пространстве.

Чихуахуа — миниатюрный, с большим характером и огромной любовью к своему человеку.

Подходит ли собака вашему ритму жизни?

Задайте себе три простых вопроса:

Уделю ли я собаке время каждый день?

Готов ли к уходу и вниманию?

Смогу ли заботиться о специфических потребностях породы?

Если вы уверены в ответах — вы готовы к новому верному другу.

Маленькое пространство — большое счастье

Собака в квартире — это не ограничение, а источник радости. При правильном выборе питомца, жизнь наполняется теплом, движением и бесконечной любовью. И пусть места немного — его точно хватит на двоих.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

